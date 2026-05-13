Diese Aufstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,

Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen...

SC RW Maaslingen - FSC Rheda

Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,

Die DJK TuS Hordel steigt in die Oberliga auf,

VfL Mennighüffen - GW Pödinghausen

Der TBV Lemgo steigt in die Landesliga auf,

wenn Lemgo gewinnt

wenn Lemgo ein Remis holt und die Verfolger SG Belle-Cappel-Leopoldstal und FC Dahl/Dörenhagen nich gewinnen

oder wenn die SG Belle-Cappel-Leopoldstal, der FC Dahl/Dörenhagen und die SpVg Brakel nicht gewinnen

Bad Driburg - FC Dahl/Dörenhagen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Dringenberg Dringenberg TBV Lemgo TBV Lemgo 15:00 PUSH

Dringenberg - TBV Lemgo

SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Suryoye Paderborn

Der SVE Heessen steigt in die Landeslig auf,

wenn Heessen gewinnt

oder wenn Heessen ein Remis holt und die Verfolger Beckumer SpVg und TuS Freckenhorst nicht gewinnen

RW Mastholte - TuS Freckenhorst

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr SVE Heessen SVE Heessen TuS SG Oestinghausen TuS SG Oestinghausen 15:15 PUSH

SVE Heessen - TuS SG Oestinghausen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Beckumer SpVg Beckumer SpVg SpVgg Oelde SpVgg Oelde 15:00 PUSH

Beckumer SpVg - SpVgg Oelde

Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses gilt die SG Massen bereits als Aufsteiger. Offiziell wird dies,

wenn Massen nicht verliert

oder wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt

TuS Wiescherhöfen - K.F. Sharri

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr SG Massen SG Massen VfR Sölde VfR Sölde 15:30 PUSH

SG Massen - VfR Sölde

Der SV Westrich steigt in die Landesliga auf,

wenn Westrich nicht verliert

oder wenn Verfolger Westfalia Huckarde nicht gewinnt

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Westfalia Huckarde Westfalia Huckarde SpVg BG Schwerin SpVg BG Schwerin 15:00 PUSH

Westfalia Huckarde - SpVg BG Schwerin

SV Westrich - Mengede08/20