Diese Aufstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,
- wenn Maaslingen gewinnt und Verfolger Westfalia Kinderhaus nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen...
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SC RW Maaslingen - FSC Rheda
Die DJK TuS Hordel steigt in die Oberliga auf,
- wenn Hordel gewinnt und Verfolger SpVgg Horsthausen nicht gewinnt
- oder wenn Hordel ein Remis holt und Horsthausen verliert
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Iserlohn - DJK TuS Hordel
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen - SC Obersprockhövel
Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,
- wenn Pödinghausen gewinnt
- oder wenn Verfolger BV Stift Quernheim nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim - Blasheim
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Mennighüffen - GW Pödinghausen
Der TBV Lemgo steigt in die Landesliga auf,
- wenn Lemgo gewinnt
- wenn Lemgo ein Remis holt und die Verfolger SG Belle-Cappel-Leopoldstal und FC Dahl/Dörenhagen nich gewinnen
- oder wenn die SG Belle-Cappel-Leopoldstal, der FC Dahl/Dörenhagen und die SpVg Brakel nicht gewinnen
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Bad Driburg - FC Dahl/Dörenhagen
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Suryoye Paderborn
Der SVE Heessen steigt in die Landeslig auf,
- wenn Heessen gewinnt
- oder wenn Heessen ein Remis holt und die Verfolger Beckumer SpVg und TuS Freckenhorst nicht gewinnen
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
RW Mastholte - TuS Freckenhorst
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SVE Heessen - TuS SG Oestinghausen
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Beckumer SpVg - SpVgg Oelde
Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses gilt die SG Massen bereits als Aufsteiger. Offiziell wird dies,
- wenn Massen nicht verliert
- oder wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Wiescherhöfen - K.F. Sharri
So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SG Massen - VfR Sölde
Der SV Westrich steigt in die Landesliga auf,
- wenn Westrich nicht verliert
- oder wenn Verfolger Westfalia Huckarde nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Huckarde - SpVg BG Schwerin
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Westrich - Mengede08/20
Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn
- wenn Münster 08 gewinnt und Verfolger SC Greven 09 nicht gewinnt
- oder wenn Münster 08 ein Remis holt und Greven verliert
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09
So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II
Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,
- wenn Witten-Stockum nicht verliert
- oder wenn Witten-Stockum ein Remis holt und Verfolger RW Stiepel nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
DJK Teutonia - RW Stiepel
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
Langendreer 04 - TuS Stockum
Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahmen nicht verliert
- oder wenn Verfolger SV Körne nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SG Gahmen - DJK TuS Körne
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Dorstfeld 09 II - SV Körne 83
Eintracht Erle steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Erle gewinnt und Verfolger Preußen Sutum nicht gewinnt.
Fr., 15.05.2026, 19:00 Uhr
Viktoria Resse - Preußen Sutum
Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
Eintracht Erle - Erle 19
Tur Abdin Gütersloh steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Tur Abdin nicht verliert
- oder wenn Verfolger GW Langenberg-Benteler nicht gewinnt
Fr., 15.05.2026, 19:00 Uhr
Langen-Benteler - FSC Rheda II
So., 17.05.2026, 12:15 Uhr
SV Avenwedde II - Tur Abdin Gütersloh
RWT Herne steigt in die Bezirksliga,
So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
Obercastrop II - RWT Herne
Der TuS Gehlenbeck steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gehlenbeck gewinnt und Verfolger TuSpo 09 Rahden nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Espelkamp - TuSpo Rahden
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Levern - Gehlenbeck
Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Marienloh gegen Verfolger TuRa Elsen nicht verliert
So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SV Marienloh - TuRa Elsen
Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahlen gewinnt
- wenn Gahlen ein Remis holt und Ramsdorf und 1. SC BW Wulfen nicht gewinnen
- oder wenn Ramsdorf verliert und Wulfen nicht gewinnt
So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Velen - 1. SC Wulfen
So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
VfL Ramsdorf - ETuS Haltern
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Gahlen - Barkenberg
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Gahlen gegen Ramsdorf gewonnen hat. Gegen Wulfen muss Gahlen am letzten Spieltag noch antreten.
Der TuS Uentrop qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
- wenn Uentrop gegen Verfolger Türkischer SC Hamm gewinnt