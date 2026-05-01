Diese Aufstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) und dem TuS Laer (Kreis Steinfurt) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.
FuPa Westfalen blickt auf die weiteren möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball am Wochenende:
Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf, wenn
Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf, wenn
Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf, wenn
Die SG Massen steigt in die Landesliga auf, wenn
Der FC 96 Recklinghausen steigt in die Landesliga auf, wenn
Westfalia Dortmund steigt in die Bezirksliga auf, wenn
Die SpVg Hagen 11 II steigt in die Bezirksliga auf, wenn
Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf, wenn
Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf, wenn
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.
Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf, wenn
Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf, wenn
RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf, wenn
BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, wenn
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.