 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Diese Aufstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Vier weitere Bezirksliga-Meister könnten Sonntag feststehen

von red · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser
Der FC Roj steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga.
Der FC Roj steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

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Kreisliga A1 Dortmund
KL A2 Unna-Hamm
Kreisliga A1 Münster
Kreisliga A HSK
Kreisliga A Iserlohn

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) und dem TuS Laer (Kreis Steinfurt) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.

FuPa Westfalen blickt auf die weiteren möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball am Wochenende:

>>> AKTUALISIEREN

Landesliga 3

Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf, wenn

  • wenn Roj gewinnt und Verfolger VfL Kamen nicht gewinnt
  • wenn Roj ein Remis holt und Kamen verliert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SV Sodingen
SV SodingenSV Sodingen
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
15:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Harpen
TuS HarpenTuS Harpen
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
15:00

Bezirksliga 4

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf, wenn

  • die SG gewinnt und Verfolger SV Brilon verliert

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
VfL Bad Berleburg
VfL Bad BerleburgVfL Bad Berleburg
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Serkenrode/Fretter
SG Serkenrode/FretterSG Serkenrode/Fretter
15:00

Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf, wenn

  • wenn Kirchhörde gewinnt und Verfolger Ararat Gevelsberg verliert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
SG Blau-Weiß Haspe
SG Blau-Weiß HaspeSG BW Haspe
15:30

So., 03.05.2026, 12:45 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal II
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
12:45

Bezirksliga 8

Die SG Massen steigt in die Landesliga auf, wenn

  • wenn Massen gewinnt und Verfolger KF Sharri verliert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
VfL Kemminghausen
VfL KemminghausenVfL Kemminghausen
15:30

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Kamener-SC
Kamener-SCKamener-SC
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
15:15

Bezirksliga 9

Der FC 96 Recklinghausen steigt in die Landesliga auf, wenn

  • wenn Recklinghausen gewinnt und Verfolger Erler SV verliert

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Erler SV 08
Erler SV 08Erler SV 08
Sportfreunde Bulmke
Sportfreunde BulmkeSF Bulmke
15:15

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Zweckel
SV ZweckelSV Zweckel
FC 96 Recklinghausen
FC 96 RecklinghausenFC 96 Recklinghausen
15:00live

Kreisliga A1 Dortmund

Westfalia Dortmund steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn die Westfalia gewinnt
  • oder wenn Verfolger BW Huckarde nicht gewinnt

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichling II
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
13:00

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lüdo
15:15

Kreisliga A Hagen

Die SpVg Hagen 11 II steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn die SpVg nicht verliert
  • oder wenn Verfolger SSV Hagen nicht gewinnt

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Polonia Hagen
FC Polonia HagenPolonia HA
SpVg. Hagen 1911
SpVg. Hagen 1911Hagen 11 II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Hagen
SSV HagenSSV Hagen
Türk Gencler Hagen
Türk Gencler HagenTG Hagen
15:00

Kreisliga A Hochsauerland

Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf, wenn

Kreisliga A Iserlohn

Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn VTS gewinnt
  • oder wenn VTS ein Remis holt und Verfolger BSV Lendringen verliert

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
BSV Lendringsen
BSV LendringsenBSV Lendringsen
Sportfreunde Hüingsen
Sportfreunde HüingsenSF Hüingsen II
15:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VTS Iserlohn
VTS IserlohnVTS Iserlohn
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn II
15:00

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.

Kreisliga A Lippstadt

Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn Bad Westernkotten gewinnt und Verfolger SV 03 Geseke nicht gewinnt
  • wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Geseke verliert

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten II
TuS GW Allagen
TuS GW AllagenTuS GW Allagen
12:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV 03 Geseke
SV 03 GesekeSV 03 Geseke
TuS Belecke/Möhne
TuS Belecke/MöhneTuS Belecke
15:00

Kreisliga A1 Münster

Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn Kinderhaus gewinnt und Verfolger SC Füchtorf nicht gewinnt

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus II
SV Ems Westbevern
SV Ems WestbevernWestbevern
15:00

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
SC Münster 08
SC Münster 08Münster 08 II
SC Füchtorf
SC FüchtorfSC Füchtorf
13:30

Kreisliga A Olpe

RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn RWL gewinnt und Verfolger RW Ostentrop-Schönholthausen nicht gewinnt
  • wenn RWL ein Remis holt und RWO verliert

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Elben
SV Grün-Weiß ElbenGW Elben
RW Ostentrop-Schönholthausen
RW Ostentrop-SchönholthausenRW Ostentrop-Schönholthausen
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
RW Lennestadt-Grevenbrück
RW Lennestadt-GrevenbrückRWLennestadt
FC Sportfreunde Möllmicke
FC Sportfreunde MöllmickeSF Möllmicke
15:00

Kreisliga A2 Unna/Hamm

BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, wenn

  • wenn Alstedde gewinnt und Verfolger Westfalia Wethmar verliert

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Westfalia Wethmar
Westfalia WethmarWestfalia Wethmar
TuS Hemmerde
TuS HemmerdeTuS Hemmerde
15:15

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
SC Fröndenberg-Hohenheide
SC Fröndenberg-HohenheideFröndenberg
15:00

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.