Treffen Rhynern und Wattenscheid nächste Saison in der Regionalliga aufeinander? – Foto: Maik Matheus | SGW09
Diese Aufstiegsentscheidungen können am Pfingstwochenende fallen
Rhynern kann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufsteigen
von red · Heute, 15:16 Uhr · 0 Leser
FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:
Der SV Westfalia Rhynern steigt in die Regionalliga auf,
- wenn Rhynern gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gewinnt oder der ASC 09 Dortmund gegen die SpVgg Vreden nicht gewinnt
Die genau Lage der SG Wattenscheid 09 ist unklar, da das Urteil vom Schermbeck-Spiel noch nicht rechtskräftig ist. Nichtsdestotrotz könnte die SG in die Oberliga aufsteigen,
- wenn Wattenscheid bei der SpVgg Erkenschwick gewinnt und der ASC 09 Dortmund bei der SpVgg Vreden nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SC Westfalia Kinderhaus steigt in die Oberliga auf,
- wenn Kinderhaus gegen den SC Peckeloh nicht verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Die SpVgg Horsthausen steigt in die Oberliga auf,
- wenn Horsthausen beim SV Vestia Disteln nicht verliert
- oder wenn der DSC Wanne-Eickel gegen die DJK TuS Hordel nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr
Der SC Herford steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Herford beim 1. FC Nieheim gewinnt und der VfB Schloß Holte gegen den BV Bad Lippspringe verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SuS Bad Westernkotten steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Bad Westernkotten gegen den FC Lennestadt gewinnt und Germania Salchendorf beim SC Neheim nicht gewinnt
- wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Salchendorf verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Die SpVg Emsdetten 05 steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Emsdetten gegen die Hammer SpVg gewinnt und das Verfolger-Trio SC Altenrheine (bei der Ibbenbürener SpVg), Lüner SV (bei Borussia Münster) und SV Burgsteinfurt (gegen Vorwärts Wettringen) nicht gewinnen.
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der TuS Lipperreihe steigt in die Landesliga auf,
- wenn Lipperreihe bei SW Sende gewinnt und die Spvg Steinhagen gegen den VfB Fichte Bielefeld verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
RW Hünsborn steigt in die Landesliga auf,
- Hünsborn gegen den SV Heggen gewinnt und die VSV Wenden beim SC LWL 05 verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der TSV Raesfeld steigt in die Landesliga auf,
- wenn Raesfeld gegen Vorwärts Epe gewinnt und der SuS Stadtlohn bei SF Merfeld nicht gewinnt
- oder wenn Raesfeld ein Remis holt und Stadtlohn verliert und die TSG Dülmen gegen die DJK/VfL Billerbeck nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn
- wenn Münster 08 beim SC Greven 09 nicht verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SV Borussia Darup steigt in die Bezirksliga auf, wenn
- wenn Fortuna Seppenrade gegen die DJK SF Dülmen nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SV Affeln steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Affeln gewinnt und die SG Herdringen/Müschede nicht gewinnt
- oder wenn Affeln ein Remis holt und Herdringen/Müschede verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr
Der SC Roland Beckum steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Beckum gewinnt und RW Vellern nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 12:15 Uhr
BV Werther steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Werther gegen Verfolger SC Bielefeld gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SW Eppendorf steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Eppendorf gewinnt und Günnigfeld verliert
Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr
Der TuS Kachtenhausen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Fortuna Schlangen nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
"Aufstiegsfinale" zwischen Eintracht Erle und Preußen Sutum. Erle reicht ein Remis, Sutum muss gewinnen. Der Vizemeister bekommt eine zweite Chance in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Der SV Löhne-Obernbeck steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Löhne-Obernbeck gewinnt und der TuS Bruchmühlen und der SV Enger-Westerenger nicht gewinnen
Mo., 25.05.2026, 12:30 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Löhne-Obernbeck gegen Bruchmühlen gewonnen hat. Am letzten Spieltag trifft Löhne-Obernbeck noch auf Enger-Westerenger.
Der SV Bonenburg steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Bonenburg gewinnt und die SG Erkeln/Hembsen nicht gewinnen
SW Röllinghausen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Röllinghausen gewinnt
- oder wenn die SG Suderwich nicht gewinnt
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr
Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn W/W/W gewinnt und der FC Eiserfeld verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Hinweis: Beide haben die Aufstiegsrelegation als Vizemeister bereits sicher.
Der SV Westfalia Soest II steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Soest gewinnt
- oder wenn Soest ein Remis holt und Hovestadt nicht gewinnt
- oder wenn Hovestadt verliert
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr