 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Diese Auf- und Abstiegsentscheidungen stehen heute noch aus!

Wo ist noch Hochspannung angesagt?

von red · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser
Rutscht die SpVgg Vreden (in Gelb) am letzten Spieltag erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz und folgt der SG Finnentrop/Bamenohl in die Westfalenliga?
Rutscht die SpVgg Vreden (in Gelb) am letzten Spieltag erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz und folgt der SG Finnentrop/Bamenohl in die Westfalenliga? – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

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Kreisliga A1 Bochum
Kreisliga A2 Dortmund
KL A1 Ahaus/Coesfeld
Kreisliga A Beckum
Kreisliga A Arnsberg

FuPa Westfalen blickt auf alle Entscheidungen, die im überkreislichen Fußball noch ausstehen und ist vielfach im Liveticker dabei:

>>> AKTUALISIEREN

Oberliga Westfalen (ein Absteiger wird noch gesucht)

Der TuS Ennepetal steigt ab,

  • wenn Ennepetal verliert und Vreden punktet und RW Ahlen gewinnt (und dabei drei Tore gegenüber Ennepetal aufholt)

Die SpVgg Vreden steigt ab,

  • wenn Vreden verliert und Ahlen gewinnt

RW Ahlen steigt ab,

  • wenn Ahlen nicht gewinnt
  • wenn Ahlen gewinnt und Vreden und Ennepetal punkten
  • wenn Ahlen gewinnt und Vreden punktet und Ennepetal verliert, dabei aber noch im Torverhältnis besser bleibt

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00live

Westfalenliga 2 (zwei Absteiger werden noch gesucht)

Der RSV Meinerzhagen steigt ab,
  • wenn Meinerzhagen verliert und Hagen 11 punktet oder Herne gewinnt
  • oder wenn Meinerzhagen nur einen Punkt holt und die SpVg Hagen 11 oder Westfalia Herne gewinnen

Die SpVg Hagen 11 steigt ab,

  • wenn Hagen verliert
  • oder wenn Hagen punktet und Meinerzhagen ebenfalls punktet oder Herne gewinnt
  • oder wenn Hagen gewinnt und Meinerzhagen auch gewinnt

Der SC Westfalia Herne steigt ab,

  • wenn Herne nicht gewinnt
  • oder wenn Herne gewinnt und Hagen und Meinerzhagen ebenfalls gewinnen

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
15:00live

Landesliga 1 (Aufstiegsrunden-Teilnehmer und ein Absteiger werden noch gesucht)

Der VfB Schloß Holte wird Vizemeister,

  • wenn Schloß Holte gewinnt
  • oder wenn Schloß Holte punktet und Kirchlengern nicht gewinnt
  • oder wenn Schloß Holte verliert und Kirchlengern auch verliert

Der FC RW Kirchlengern wird Vizemeister,

  • wenn Kirchlengern gewinnt und Schloß Holte nicht gewinnt

Der Hövelhofer SV steigt ab,

  • wenn Hövelhof verliert und Mastbruch punktet und Minden gewinnt (und dabei acht Tore gegenüber Hövelhof gutmacht)

Die SF DJK Mastbruch steigt ab,

  • wenn Mastbruch verliert und SVKT 07 Minden gewinnt

Die SVKT 07 Minden steigt ab,

  • wenn Minden nicht gewinnt
  • oder wenn Minden gewinnt und Mastbruch verliert nicht

Heute, 15:00 Uhr
SVKT 07 Minden
SVKT 07 MindenSVKT 07 Minden
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Lübbecke
FC LübbeckeFC Lübbecke
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SC Herford
SC HerfordSC Herford
Hövelhofer SV
Hövelhofer SVHövelhofer SV
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Lohe
TuS LoheTuS Lohe
SF DJK Mastbruch
SF DJK MastbruchSF DJK Mastbruch
15:00live

Landesliga 2 (Aufstiegsrunden-Teilnehmer wird gesucht)

Der SV Germania Salchendorf wird Vizemeister,

  • wenn Salchendorf gewinnt
  • wenn Salchendorf punktet und Dröschede nicht gewinnt
  • wenn Salchendorf verliert und Dröschede und Hohenlimburg unentschieden spielen

Der FC Borussia Dröschede wird Vizemeister,

  • wenn Dröschede gewinnt und Salchendorf nicht gewinnt

Der SV Hohenlimburg wird Vizemeister,

  • wenn Hohenlimburg gewinnt und Salchendorf verliert

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Dröschede
Borussia DröschedeBorussia Dröschede
SV Hohenlimburg
SV HohenlimburgSV Hohenlimburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
SV Schmallenberg/Fredeburg
SV Schmallenberg/FredeburgSV Schmallenberg/Fredeburg
15:00live

Landesliga 4 (Meister und Aufstiegsrunden-Teilnehmer werden gesucht)

Der Lüner SV wird Meister,

  • wenn Lünen gewinnt und Burgsteinfurt nicht sechs Tore gut macht
  • wenn Lünen punktet und Burgsteinfurt und Emsdetten nicht gewinnen
  • wenn Lünen verliert und Burgsteinfurt verliert und Emsdetten und Altenrheinen nicht gewinnen

Der SV Burgsteinfurt wird Meister,

  • wenn Burgsteinfurt gewinnt und dabei sechs Tore auf Lünen gut macht
  • wenn Burgsteinfurt punktet und Lünen verliert und Emsdetten nicht gewinnt

Die SpVg Emsdetten 05 wird Meister,

  • wenn Emsdetten gewinnt und Lünen und Burgsteinfurt nicht gewinnen

Der SC Altenrheine wird Meister,

  • wenn Altenrheine gewinnt und Lünen verliert und Emsdetten nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
SC Altenrheine
SC AltenrheineSC Altenrheine
SV Burgsteinfurt
SV BurgsteinfurtSV Burgsteinfurt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Lüner SV
Lüner SVLüner SV
SV SW Lembeck
SV SW LembeckSV SW Lembeck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Vorwärts Wettringen
Vorwärts WettringenVorwärts Wettringen
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
15:00live

Bezirksliga 2 (Meister und ein Absteiger werden gesucht)

Die Spvg Steinhagen steigt bei einem Sieg in die Landesliga auf. Gewinnt Steinhagen nicht, steigt der TuS Lipperreihe auf der Couch auf.

Heute, 15:00 Uhr
SC Hicret Bielefeld
SC Hicret BielefeldSC Hicret
Spvg Steinhagen
Spvg SteinhagenSpvg Steinhagen
15:00live

Der TuS Leopoldshöhe steigt ab,

  • wenn Leopoldshöhe verliert und Wiedenbrück II gewinnt

Der SC Wiedenbrück II steigt ab,

  • wenn Wiedenbrück nicht gewinnt
  • oder wenn Wiedenbrück gewinnt und Leopoldshöhe punktet

Heute, 15:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückWiedenbrück II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SpVg. Heepen
SpVg. HeepenSpVg. Heepen
TuS Leopoldshöhe
TuS LeopoldshöheLeopoldshöhe
15:00

Bezirksliga 3 (Aufstiegsrunden-Teilnehmer sowie ein Absteiger werden gesucht)

Vier Mannschaft kämpfen am letzten Spieltag um die Vizemeisterschaft. Die SG Belle-Cappel-Leopoldstal hat die besten Chancen und kann mit einem einfach Siegen Platz 2 verteidigen. Der FC Dahl/Dörenhagen, die Spvg Brakel und der SuS Westenholz hoffen auf Ausrutscher der Konkurrenz.
Der TuS Bad Driburg steigt ab,
  • wenn Bad Driburg verliert und Jerxen-Orkbe gewinnt

Der SV Eintracht Jerxen-Orbke steigt ab,

  • wenn Jerxen-Orkbe nicht gewinnt
  • oder wenn Jerxen-Orbke gewinnt und Bad Driburg punktet

Heute, 15:00 Uhr
SG Belle-Cappel-Leopoldstal
SG Belle-Cappel-LeopoldstalSG Belle-Cappel-Leopoldstal
TSV Horn
TSV HornTSV Horn
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Spvg Brakel
Spvg BrakelSpvg Brakel
SV Grün-Weiß Anreppen
SV Grün-Weiß AnreppenGW Anreppen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SuS Westenholz
SuS WestenholzSuS Westenholz
SV Eintracht Jerxen-Orbke
SV Eintracht Jerxen-OrbkeJerxen-Orbke
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Bad Driburg
TuS Bad DriburgBad Driburg
FSV Bad Wünnenberg/L.
FSV Bad Wünnenberg/L.FSV Bad Wünnenberg/L.
15:00live

Bezirksliga 5 (Meister und ein Absteiger werden gesucht)

RW Hünsborn steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Hünsborn gewinnt
  • oder wenn Hünsborn punktet und Wenden nicht gewinnt
  • oder wenn Hünsborn verliert und Wenden ebenfalls verliert

Die VSV Wenden steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Wenden gewinnt und Hünsborn nicht gewinnt
  • wenn Wenden punktet und Hünsborn verliert

Der SV Setzen steigt ab,

  • wenn Setzen nicht gewinnt und Heggen gewinnt

Der SV Heggen steigt ab,

  • wenn Heggen nicht gewinnt
  • oder wenn Heggen gewinnt und Setzen ebenfalls gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
SG Mudersbach/Brachbach
SG Mudersbach/BrachbachSG Mudersbach/Brachbach
SV 1911 Setzen
SV 1911 SetzenSV Setzen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Heggen 1928
SV Heggen 1928SV Heggen
FC Altenhof 77
FC Altenhof 77FC Altenhof
15:00

Bezirksliga 7 (Aufstiegsrunden-Teilnehmer und ein Absteiger werden gesucht)

Die Beckumer SpVg wird Vizemeister,

  • wenn Beckum gewinnt
  • oder wenn Beckum nicht gewinnt und Freckenhorst auch nicht gewinnt
  • oder wenn Beckum verliert und Freckenhorst auch verliert

Der TuS Freckenhorst wird Vizemeister,

  • wenn Freckenhorst gewinnt und Beckum nicht gewinnt
  • wenn Freckenhorst punktet und Beckum verliert

Heute, 15:15 Uhr
SVE Heessen
SVE HeessenSVE Heessen
TuS Freckenhorst
TuS FreckenhorstTuS Freckenhorst
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
SuS Cappel
SuS CappelSuS Cappel
15:00live

RW Mastholte und der SV Herbern machen im direkten Duell den letzten Absteiger unter sich aus. Mastholte reicht ein Remis, Herbern muss gewinnen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Mastholte
SV Rot-Weiß MastholteRW Mastholte
SV Herbern
SV HerbernSV Herbern
15:00live

Bezirksliga 9 (Aufstiegsrunden-Teilnehmer wird gesucht)

Der SV Horst-Emscher wird Vizemeister,

  • wenn Horst-Emscher gewinnt
  • wenn Horst-Emscher nicht gewinnt und Erle auch nicht gewinnt

Der Erler SV wird Vizemeister,

  • wenn Erle gewinnt und Horst-Emscher nicht gewinnt

Heute, 15:15 Uhr
VfB 48/64 Hüls
VfB 48/64 HülsVfB Hüls
Erler SV 08
Erler SV 08Erler SV 08
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
FC Marokko Herne
FC Marokko HerneFC Marokko
15:15live

Bezirksliga 11 (Meister, Aufstiegsrunden-Teilnehmer und ein Absteiger werden gesucht)

Der SuS Stadtlohn hat die Meisterschaft gegenüber dem spielfreien TSV Raesfeld mit einem Fünf-Tore-Sieg selbst in der Hand. Gelingt ein geringer Sieg ist Stadtlohn Vizemeister hinter Raesfeld.

Ein Remis reicht Stadtlohn zur Vizemeisterschaft, wenn Dülmen nicht mit vier Toren gewinnt.

Eine Niederlage reicht Stadtlohn zur Vizemeisterschaft, wenn Dülmen nicht gewinnt

Die TSG Dülmen wird Vizemeister,

  • wenn ein Vier-Tore-Sieg gelingt und Stadtlohn nicht gewinnt
  • wenn ein geringerer Sieg gelingt und Stadtlohn verliert

Im Abstiegskampf gibt es die kuriose Situation, dass fünf Mannschaften den letzten Absteiger unter sich ausmachen.

Heute, 15:00 Uhr
DJK Eintracht Coesfeld
DJK Eintracht CoesfeldDJK Eintracht Coesfeld
TSG Dülmen
TSG DülmenTSG Dülmen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
SC Reken 24/15
SC Reken 24/15SC Reken
15:00live

Diese Aufstiegsentscheidungen zur Bezirksliga stehen in den A-Ligen noch aus:

Kreisliga A1 Ahaus/Coesfeld

Die punktgleichen SuS Stadtlohn II und Fortuna Gronau machen am letzten Spieltag den Meister unter sich aus. Erreichen beide dieselbe Punktzahl, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 13:00 Uhr
FC Vreden 52
FC Vreden 52FC Vreden
Fortuna Gronau 09/54
Fortuna Gronau 09/54Fort. Gronau
1
0

Heute, 13:00 Uhr
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtl. II
VfB Alstätte
VfB AlstätteVfB Alstätte
2
0

Kreisliga A Arnsberg

"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Affeln reicht gegen Verfolger SG Herdringen/Müschede ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und es gibt ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:30 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
15:30live

Kreisliga Beckum

Der SC Roland Beckum hat einen Punkt Vorsprung auf RW Vellern. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
SC Roland Beckum
SC Roland BeckumSC Roland
TuS Wadersloh
TuS WaderslohWadersloh
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Westfalen Liesborn
Westfalen LiesbornWestfalen Liesborn
SV Rot-Weiß Vellern
SV Rot-Weiß VellernRW Vellern
15:00

Kreisliga A Bielefeld

Der BV Werther hat zwei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen SC Bielefeld und TuS Jöllenbeck. Kommt es zur Punktgleichheit um Platz 1 (oder auch Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt), könnte es mindestens ein Entscheidungsspiel geben.

Heute, 15:00 Uhr
SC Bielefeld 04/26
SC Bielefeld 04/26SC Bielefeld
KF Kosova Bielefeld 1991
KF Kosova Bielefeld 1991Kosova Bi
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Quelle 1919
TuS Quelle 1919TuS Quelle
BV Werther 1920
BV Werther 1920BV Werther
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Gadderbaum 08
SV Gadderbaum 08Gadderbaum
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

Kreisliga A1 Bochum

SW Eppendorf hat einen Punkt Vorsprung auf den VfB Günnigfeld. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
FC Neuruhrort
FC NeuruhrortFC Neuruhrort
VfB Günnigfeld
VfB GünnigfeldGünnigfeld
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Phönix Bochum
Phönix BochumPhönix Bochum
SV Schwarz-Weiß Eppendorf
SV Schwarz-Weiß EppendorfSW Eppendorf
15:00

Kreisliga A Detmold

Der TuS Kachtenhausen hat drei Punkte Vorsprung auf den FC Fortuna Schlangen. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Kachtenhausen
TuS Kachtenhausen TuS Kachtenhausen
SV Diestelbruch-Mosebeck
SV Diestelbruch-MosebeckDiestelbr-M
15:00

Heute, 13:00 Uhr
RSV Hörste
RSV HörsteRSV Hörste
FC Fortuna Schlangen
FC Fortuna SchlangenF. Schlangen
13:00

Kreisliga A2 Dortmund

Im Kampf um Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, hat der Hörder SC zwei Punkte Vorsprung auf den SV Körne. Ein Remis reicht Hörde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses, das hier bei Punktgleichzeit zählt.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
SV Körne 83
SV Körne 83SV Körne 83
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Dortmunder Löwen - Brackel 61
Dortmunder Löwen - Brackel 61Löwen 61 II
15:00live

Kreisliga A Herford

Der SV Löhne-Obernbeck hat einen Punkt Vorsprung auf den TuS Bruchmühlen und drei Punkte Vorsprung auf den SV Enger-Westerenger. Am letzten Spieltag müsste Enger-Westerenger Löhne-Obernbeck mit sechs Toren schlagen, um den direkten Vergleich zu gewinnen, der bei Punktgleichheit zählt. Gleichzeitig müsste aber auch Bruchmühlen verlieren, so dass die Meisterschaft von Enger-Westerenger so gut wie ausgeschlossen ist. Sind am Ende alle drei punktgleich, steigt Löhne-Obernbeck auf.

Heute, 15:00 Uhr
SV Enger-Westerenger
SV Enger-WesterengerSV Enger-W.
SV Löhne-Obernbeck
SV Löhne-ObernbeckSVLObernbeck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum
SG Frisch Auf Herringhausen-EickumHerringh-Ei II
TuS Bruchmühlen
TuS BruchmühlenTuS Bruchmühlen
15:00live

Kreisliga A Höxter

"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Bonenburg reicht gegen Verfolger SG Erkeln/Hembsen ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und die SG ist aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.

Heute, 15:00 Uhr
SV 21 Bonenburg
SV 21 BonenburgSV Bonenburg
SG Erkeln/Hembsen
SG Erkeln/HembsenSG Erkeln/Hembsen
15:00

Kreisliga A Lübbecke

Vorletzter Spieltag! Der TuS Gehlenbeck wird Meister,

  • wenn Gehlenbeck gewinnt
  • oder wenn Gehlenbeck ein Remis holt und TuSPo Rahden auch nicht gewinnt
  • oder wenn Rahden verliert

Heute, 15:00 Uhr
FC Oppenwehe
FC OppenweheFC Oppenwehe
TuSpo 09 Rahden
TuSpo 09 RahdenTuSpo Rahden
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Preußisch Ströhen
SSV Preußisch StröhenSSV Ströhen
TuS Gehlenbeck
TuS GehlenbeckGehlenbeck
15:00

Kreisliga A Lüdenscheid

Der FSV Werdohl hat zwei Punkte Vorsprung vor RW Lüdenscheid. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Werdohl
FSV WerdohlFSV Werdohl
TuS Grünenbaum
TuS GrünenbaumGrünenbaum
15:00live

Kreisliga A Minden

Am letzten Spieltag kommt es zum "Wettschießen" zwischen den punktgleichen SV Hausberge und TuS Petershagen/Ovenstädt. Das Torverhältnis zählt, Hausberge ist drei Tore besser und hat viel mehr Tore geschossen. Petershagen müsste also vier Tore höher gewinnen.

Kreisliga A Paderborn

Der Vizemeister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele. TuRa Elsen hat zwei Punkte Vorsprung auf den FC Kastrioti Stukenbrock, der aber den direkten Vergleich gewonnen hat, der bei Punktgleichheit zählt. Die SG Oberes Almetal hat keine Chance mehr, da sie den direkten Vergleich gegen Elsen verloren hatte.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Egge Schwaney
TuS Egge SchwaneyTuS Schwaney
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Kastrioti Stukenbrock
Kastrioti StukenbrockKastrioti Stukenbrock
SC Grün-Weiß Espeln
SC Grün-Weiß EspelnSC Espeln
15:00live

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

Der FC Eiserfeld hat einen Punkt Vorsprung auf die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden. Beide haben zumindest die Aufstiegsspiele als Vizemeister bereits sicher. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
FC Eiserfeld 06
FC Eiserfeld 06FC Eiserfeld
VfB Burbach
VfB BurbachVfB Burbach
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eckmannshausen
SV EckmannshausenEckmannshsn
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
15:00

Kreisliga A Soest

Der SV Westfalia Soest II hat einen Punkt Vorsprung auf Germania Hovestadt. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.

Heute, 13:00 Uhr
Germania Hovestadt
Germania HovestadtG. Hovestadt
SC Sönnern
SC SönnernSC Sönnern
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSVW Soest II
TuS Niederense
TuS NiederenseTuS Niederense
4
0