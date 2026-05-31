Diese Auf- und Abstiegsentscheidungen stehen heute noch aus!

FuPa Westfalen blickt auf alle Entscheidungen, die im überkreislichen Fußball noch ausstehen und ist vielfach im Liveticker dabei:
Der TuS Ennepetal steigt ab,
Die SpVgg Vreden steigt ab,
RW Ahlen steigt ab,
Die SpVg Hagen 11 steigt ab,
Der SC Westfalia Herne steigt ab,
Der VfB Schloß Holte wird Vizemeister,
Der FC RW Kirchlengern wird Vizemeister,
Der Hövelhofer SV steigt ab,
Die SF DJK Mastbruch steigt ab,
Die SVKT 07 Minden steigt ab,
Der SV Germania Salchendorf wird Vizemeister,
Der FC Borussia Dröschede wird Vizemeister,
Der SV Hohenlimburg wird Vizemeister,
Der Lüner SV wird Meister,
Der SV Burgsteinfurt wird Meister,
Die SpVg Emsdetten 05 wird Meister,
Der SC Altenrheine wird Meister,
Die Spvg Steinhagen steigt bei einem Sieg in die Landesliga auf. Gewinnt Steinhagen nicht, steigt der TuS Lipperreihe auf der Couch auf.
Der TuS Leopoldshöhe steigt ab,
Der SC Wiedenbrück II steigt ab,
Der SV Eintracht Jerxen-Orbke steigt ab,
RW Hünsborn steigt in die Landesliga auf,
Die VSV Wenden steigt in die Landesliga auf,
Der SV Setzen steigt ab,
Der SV Heggen steigt ab,
Die Beckumer SpVg wird Vizemeister,
Der TuS Freckenhorst wird Vizemeister,
RW Mastholte und der SV Herbern machen im direkten Duell den letzten Absteiger unter sich aus. Mastholte reicht ein Remis, Herbern muss gewinnen.
Der SV Horst-Emscher wird Vizemeister,
Der Erler SV wird Vizemeister,
Ein Remis reicht Stadtlohn zur Vizemeisterschaft, wenn Dülmen nicht mit vier Toren gewinnt.
Eine Niederlage reicht Stadtlohn zur Vizemeisterschaft, wenn Dülmen nicht gewinnt
Die TSG Dülmen wird Vizemeister,
Im Abstiegskampf gibt es die kuriose Situation, dass fünf Mannschaften den letzten Absteiger unter sich ausmachen.
Die punktgleichen SuS Stadtlohn II und Fortuna Gronau machen am letzten Spieltag den Meister unter sich aus. Erreichen beide dieselbe Punktzahl, gibt es ein Entscheidungsspiel.
"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Affeln reicht gegen Verfolger SG Herdringen/Müschede ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und es gibt ein Entscheidungsspiel.
Der SC Roland Beckum hat einen Punkt Vorsprung auf RW Vellern. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.
Der BV Werther hat zwei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen SC Bielefeld und TuS Jöllenbeck. Kommt es zur Punktgleichheit um Platz 1 (oder auch Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt), könnte es mindestens ein Entscheidungsspiel geben.
SW Eppendorf hat einen Punkt Vorsprung auf den VfB Günnigfeld. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.
Der TuS Kachtenhausen hat drei Punkte Vorsprung auf den FC Fortuna Schlangen. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.
Im Kampf um Platz 2, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, hat der Hörder SC zwei Punkte Vorsprung auf den SV Körne. Ein Remis reicht Hörde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses, das hier bei Punktgleichzeit zählt.
Der SV Löhne-Obernbeck hat einen Punkt Vorsprung auf den TuS Bruchmühlen und drei Punkte Vorsprung auf den SV Enger-Westerenger. Am letzten Spieltag müsste Enger-Westerenger Löhne-Obernbeck mit sechs Toren schlagen, um den direkten Vergleich zu gewinnen, der bei Punktgleichheit zählt. Gleichzeitig müsste aber auch Bruchmühlen verlieren, so dass die Meisterschaft von Enger-Westerenger so gut wie ausgeschlossen ist. Sind am Ende alle drei punktgleich, steigt Löhne-Obernbeck auf.
"Show-Down" am letzten Spieltag. Dem SV Bonenburg reicht gegen Verfolger SG Erkeln/Hembsen ein Remis zur Meisterschaft. Gewinnt die SG, sind beide punktgleich und die SG ist aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.
Vorletzter Spieltag! Der TuS Gehlenbeck wird Meister,
Der FSV Werdohl hat zwei Punkte Vorsprung vor RW Lüdenscheid. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.
Am letzten Spieltag kommt es zum "Wettschießen" zwischen den punktgleichen SV Hausberge und TuS Petershagen/Ovenstädt. Das Torverhältnis zählt, Hausberge ist drei Tore besser und hat viel mehr Tore geschossen. Petershagen müsste also vier Tore höher gewinnen.
Der Vizemeister qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele. TuRa Elsen hat zwei Punkte Vorsprung auf den FC Kastrioti Stukenbrock, der aber den direkten Vergleich gewonnen hat, der bei Punktgleichheit zählt. Die SG Oberes Almetal hat keine Chance mehr, da sie den direkten Vergleich gegen Elsen verloren hatte.
Der FC Eiserfeld hat einen Punkt Vorsprung auf die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden. Beide haben zumindest die Aufstiegsspiele als Vizemeister bereits sicher. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.
Der SV Westfalia Soest II hat einen Punkt Vorsprung auf Germania Hovestadt. Kommt es doch noch zur Punktgleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel.