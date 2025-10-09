Diese Attribute lobt Ruess beim 1. FC Monheim

Nachdem gegen den SV Biemenhorst der Knoten für den 1. FC Monheim geplatzt ist, soll es jetzt auch zu Hause gegen den FC Büderich wieder drei Punkte in der Oberliga geben. Trainer Dennis Ruess beschrieb den 4:0-Auswärtssieg als reifen Auftritt seiner Mannschaft, bei dem man sich für die kontinuierlich gute Leistung der vergangenen Wochen endlich belohnen konnte.

Haperte es doch beim FCM in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle, so dominierten die Monheimer die Partie in Bocholt. Ein Auftritt, mit dem sich Ruess zufrieden zeigt: „Das waren wichtige drei Punkte für das Konto und auch für das persönliche Gefühl.“

Während der kommende Gegner keinen besonders guten Saisonstart hinlegte, gewann er zuletzt jedoch 3:2 gegen die Adler Union Frintrop. Der FC Büderich hatte im Sommer einige Abgänge hinnehmen müssen und brauchte dementsprechend etwas Zeit, um in die neue Saison zu finden. Entsprechend schwierig ist es für Ruess, den Gegner einzuschätzen: „Die große Unbekannte ist es nicht, aber das Bild ist nicht so klar, wie es sonst vielleicht ist. Nichtsdestotrotz wissen wir, was auf uns zukommt und was wir tun müssen.“ Unterschätzen will man den Gegner aber nicht, denn Siege gegen den KFC Uerdingen (4:1) und ETB Schwarz-Weiß Essen (4:1) demonstrieren, was Büderich im Stande ist zu leisten.

Der Gegner punktet vor allem mit einem spielstarken Mittelfeld und einer gut besetzten Achse über das Zentrum hinaus. Kapitän Kevin Weggen und sein Stellvertreter Jan Niklas Kühling bringen viel Erfahrung mit, wie auch der ehemalige Monheimer Daud Gergery. Dazu kommen einige neue Gesichter, die eine vielversprechende Vita mitbringen, wie Kaies Alaisame.

An die jüngsten Duelle mit Büderich erinnert man sich in Monheim nur ungern. Im Hinspiel führte ein Last-Minute-Tor von Kühling zur 0:1-Niederlage für den FCM, während das Rückspiel mit 4:2 für den Gegner aus Büderich deutlicher ausging. Ruess blickt kritisch auf die Vorjahresleistung zurück: „Das waren für uns tatsächlich die beiden schlechtesten Spiele in der letzten Saison. Wir waren in keinem der Spiele auch nur annähernd in dem Bereich dessen, was wir im Stande waren zu leisten. Büderich hat die Dinge dann konsequent nach Hause fahren können.“

Insgesamt zeigt sich der FCM-Trainer mit der Leistung der vergangenen Wochen zufrieden, betont aber auch, dass man erst am Anfang der Saison stehe. „Die Richtung stimmt, es sind aber auch noch viele Meter zu gehen. Die wollen die Jungs aktuell aber auch gehen. Es macht Freude, mit dem Team so zu arbeiten – da sind Bereitschaft und Wissbegierde vorhanden“, sagt Ruess.

Monheim mag den nächsten Schritt machen

Das Heimspiel gegen Büderich soll jetzt die nächste Gelegenheit sein, den Kurs weiter zu halten, um das gesetzte Ziel von mindestens 20 Punkten bis zur Rückrunde erreichen zu können. Generell sei es für die Mannschaft wichtig, nach den jüngsten beiden Niederlagen vor Heimpublikum auch im eigenen Stadion wieder zu punkten. Für Ruess ist das definitiv im Bereich des Möglichen. „Ich glaube, dass wir immer in der Lage sind, einen guten Fuß ins Spiel zu bekommen, wenn wir unsere Themen abrufen.“

Er betont dabei besonders die Stabilität im Spiel gegen den Ball über den ganzen Platz hinweg, sowie die Reife zu erkennen, was in welcher Spielphase gefragt ist. Gegen Biemenhorst zeigte seine Mannschaft das besonders gut. Erfolg sei aber trotz guter Leistung nicht garantiert, deshalb will man in Monheim weiterhin alles auf den Platz bringen.