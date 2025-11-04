Diese Asse hat der SV Straelen noch im Ärmel

Am Anfang musste Trainer Thomas Geist noch die eine oder andere Stellschraube einölen. Doch inzwischen läuft die Torfabrik des SV Straelen auf Hochtouren. Die beeindruckende Bilanz der vergangenen fünf Meisterschaftsspiele in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern: 15 Punkte, 38:2-Tore. Die angekündigte 100-Treffer-Marke werden die Grün-Gelben von der Römerstraße somit in der laufenden Saison in jedem Fall knacken – und zwar problemlos.
Das beste Beispiel für ihre aktuelle Dominanz in der Liga lieferte die Mannschaft am vergangenen Donnerstag mit einem 11:1 gegen die Reserve des FC Aldekerk. Jeweils vier Treffer erzielten Cristian Voicu und Sebastian Moldovan, außerdem trugen sich Maik Noldes (2) und Jonah Siebert in die Torschützenliste ein – ausnahmslos Offensivkräfte, die in der B-Liga im Grunde genommen unterfordert sind.
Am Dienstagabend steht das nächste Schützenfest ins Haus. Um 20 Uhr wird die Partie beim abgeschlagenen Tabellenletzten Rot-Weiß Geldern angepfiffen. Und zwar im Stadion am Holländer See, wo Straelens Sportlicher Leiter Peter Streutgens einst mit dem GSV Geldern die größten Erfolge seiner Trainerlaufbahn gefeiert hat. Diese Partie komplettiert den zwölften Spieltag, mit Saisonsieg Nummer neun wird der Top-Favorit zumindest schon einmal auf Platz zwei vorrücken.
Aktuell gestaltet sich das Rennen um die Meisterschaft noch als Dreikampf der Lokalrivalen. Die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen thront mit 31 Punkten an der Spitze, dahinter folgen der SC Auwel-Holt (29) und der SV Straelen (26). Peter Streutgens geht davon aus, dass die Spannung im Titelrennen noch eine ganze Weile andauern wird.
„Momentan sieht es danach aus, dass wir Spiel für Spiel gewinnen müssen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen“, sagt der Mann, der an der Römerstraße im Hintergrund die Fäden zieht – und zwar im Augenblick alleine. Sein langjähriger Mitstreiter Jürgen Lendzian hat sich aus persönlichen Gründen verabschiedet – die vakante Position des Fußball-Abteilungsleiters soll im Dezember neu besetzt werden.
Einiges spricht dafür, dass die Dominanz der Grün-Gelben im neuen Jahr noch größer wird. Bei allem Sturm und Drang – der SV Straelen hat im Augenblick noch eine Achillesferse. Verwundbar ist die Mannschaft gelegentlich noch in der Defensive. Das soll sich in der Winterpause ändern. „Noch ist zwar nichts spruchreif. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass noch zwei bis drei Spieler kommen, die uns im neuen Jahr in der Abwehr helfen“, so Streutgens.
Sollte dies tatsächlich passieren, dürfte der sofortigen Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus endgültig nichts mehr im Wege stehen. Von der ganz großen Fußball-Bühne hat sich der SV Straelen, der vor drei Jahren noch im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli spielen durfte, zwar für alle Zeiten verabschiedet. Doch der Klub ist nach turbulenten Jahren inklusive drohender Insolvenz wieder mit sich im Reinen.
Die Zuschauer honorieren das Motto „Bier, Bratwurst, Amateurfußball“ – im Schnitt etwas mehr als 100 Besucher pro Heimspiel können sich für einen B-Ligisten sehen lassen. Der SV Straelen hat sich inzwischen auch mit seinem langjährigen Präsidenten Hermann Tecklenburg ausgesöhnt, der gerade erst unter dem Applaus der Mitglieder für 65-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden ist. Und sportlich läuft’s optimal, in der Kreisliga B ist Fußball tatsächlich noch die schönste Nebensache der Welt.