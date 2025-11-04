Der SV Straelen ist derzeit kaum zu bremsen. – Foto: Pascal Derks

Diese Asse hat der SV Straelen noch im Ärmel Der Top-Favorit zerlegt die Gegner in der Gruppe zwei momentan nach Belieben. Nach der Winterpause könnte die Dominanz der Mannschaft von Trainer Thomas Geist noch größer werden. Der Sportliche Leiter Peter Streutgens verrät die Pläne des Klubs von der Römerstraße.

Am Anfang musste Trainer Thomas Geist noch die eine oder andere Stellschraube einölen. Doch inzwischen läuft die Torfabrik des SV Straelen auf Hochtouren. Die beeindruckende Bilanz der vergangenen fünf Meisterschaftsspiele in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern: 15 Punkte, 38:2-Tore. Die angekündigte 100-Treffer-Marke werden die Grün-Gelben von der Römerstraße somit in der laufenden Saison in jedem Fall knacken – und zwar problemlos.

Das beste Beispiel für ihre aktuelle Dominanz in der Liga lieferte die Mannschaft am vergangenen Donnerstag mit einem 11:1 gegen die Reserve des FC Aldekerk. Jeweils vier Treffer erzielten Cristian Voicu und Sebastian Moldovan, außerdem trugen sich Maik Noldes (2) und Jonah Siebert in die Torschützenliste ein – ausnahmslos Offensivkräfte, die in der B-Liga im Grunde genommen unterfordert sind. Am Dienstagabend steht das nächste Schützenfest ins Haus. Um 20 Uhr wird die Partie beim abgeschlagenen Tabellenletzten Rot-Weiß Geldern angepfiffen. Und zwar im Stadion am Holländer See, wo Straelens Sportlicher Leiter Peter Streutgens einst mit dem GSV Geldern die größten Erfolge seiner Trainerlaufbahn gefeiert hat. Diese Partie komplettiert den zwölften Spieltag, mit Saisonsieg Nummer neun wird der Top-Favorit zumindest schon einmal auf Platz zwei vorrücken.