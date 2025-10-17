Diese acht Mannschaften sind noch im Rennen um das DFB-Pokal-Ticket

Drei Siege fehlen noch zum Titel und zur Qualifikation für den DFB Pokal. Das war der bisherige Weg:
Die Favoriten
SC Verl (3. Liga)
FC Gütersloh (Regionalliga)
Sportfreunde Lotte (Regionalliga)
Die Oberligisten
SG Wattenscheid 09
1. FC Gievenbeck
SG Finnentrop/Bamenohl
Türkspor Dortmund
Der Außenseiter
SC Peckeloh (Westfalenliga)
SC Peckeloh (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - Türkspor Dortmund (OL)
SG Wattenscheid 09 (OL) - FC Gütersloh (RL)
1. FC Gievenbeck (OL) - SC Verl (3. Liga)
Das Viertelfinale soll bis zum 16. November ausgetragen werden. Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal. Der SC Verl könnte sich auch über eine Top 4-Platzierung in der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. In diesem Fall würde sich automatisch der Westfalenpokal-Finalgegner für den DFB-Pokal qualifizieren, falls Verl das Finale erreicht.
RSV Meinerzhagen – Sportfreunde Lotte 1:6
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (57. Daniel Barch), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (82. Justin Schneider), Jan Germann, Ismail Alushi (67. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt, Nikolaos Mavroudakis (67. Kenan Uzun), Jannik Selter (67. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Fabian Rüth (78. Franko Uzelac), Jonas Kehl, Kamer Krasniqi (60. Dino Bajric), Shkrep Stublla, Luca Horn (80. Jonathan Riemer), Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj (80. David Pabon Angarita), Isaak Nwachukwu (78. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Jannik Selter (7.), 1:1 Fabian Rüth (17.), 1:2 Leon Demaj (57.), 1:3 Samuel Owusu Addai (60.), 1:4 Samuel Owusu Addai (66.), 1:5 Denis Milic (71.), 1:6 Moussa Doumbouya (88.)
VfL Theesen – SC Verl 0:5
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff (55. Eric Jesper Darlath), Tom Fuhrmann (82. Rodi Lales Kirici), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (77. Timon Luca Siebert), Riad Bentria (55. Iven Sielemann), Jannik Tödtmann (55. Taha Ajdar Moulla), Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Co-Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (72. Martin Ens), Niko Kijewski (59. Fabian Wessig), Paul Lehmann, Julian Stark (59. Berkan Taz), Joshua Eze, Marco Mannhardt (59. Emmanuel Bamba), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (59. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Co-Trainer: Sergej Schmik - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Almin Mesanovic (37.), 0:2 Chilohem Onuoha (48.), 0:3 Niko Kijewski (52.), 0:4 Berkan Taz (63.), 0:5 Fabian Wessig (79.)
BSV Schüren – FC Gütersloh 1:7
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz (80. Chris Matuszak), Florian Marth (72. Mert Ergüven), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Max Maßmann, Arif Et (86. Jannik Benning), Kevin Brümmer (86. Aaron Schramm) - Trainer: Sascha Rammel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, Justus Henke (80. Jannis Wagner), David Winke, Henri Bollmann, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic (84. Hannes John), Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr (75. Luis Frieling), Julius Langfeld (75. Patrik Twardzik), Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Julius Langfeld (5.), 0:2 Henri Bollmann (33.), 0:3 Henri Bollmann (40.), 1:3 Florian Marth (65.), 1:4 David Winke (71.), 1:5 David Winke (82.), 1:6 David Winke (87.), 1:7 Patrik Twardzik (90.)
SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 1:5
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Christopher Stöhr, Jos Krechting (68. Tyler Mehnert), Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Bilal Akhal (33. Miles Grumann), Venis Uka, Jamal El Mansoury (58. Fynn Broos) - Trainer: Engin Yavuzaslan
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Jonas Tepper, Malte Wesberg, Niklas Klinke (68. Piet Bräunig), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann (62. Mika Keute), Kerolos Makkar (62. Ben Matteo Wolf), Felix Ritter, Alexander Wiethölter (68. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt (74. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Fabian Witt (37.), 0:2 Niklas Beil (58.), 0:3 Mika Keute (64.), 0:4 Felix Ritter (79.), 1:4 Christopher Stöhr (83. Handelfmeter), 1:5 Jonas Tepper (84.)
Eintracht Rheine – Türkspor Dortmund 0:2
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (61. Dicle Sahin), Adrian Wanner, Leon Niehues (75. Lamin Touray), Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Montasar Hammami, Bennet van den Berg, Luca Marco De Angelis (61. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus - Co-Trainer: Daniel Hölscher
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman (88. Pascal Kubina), Alessandro Tomasello (67. Ilyas Khattari), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (83. Mohamad Khani), Sercan Calik, Joel Westheide (77. Anil Özgen), Bernad Gllogjani (78. Leonardo David Twumasi), Koray Dag - Co-Trainer: Dennis Niggemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 205
Tore: 0:1 Alessandro Tomasello (26.), 0:2 Joel Westheide (56.)
SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 2:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (89. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke (46. Nils da Costa Pereira), Berkan Firat (71. Jermaine Jann), Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji (24. Finn Wortmann), Atakan Uzunbas (71. Deniz Duran), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Finn Schubert, Semih Tirgil, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek (81. Georges Arthur Baya Baya), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (81. Mathis Paschko), Connor Mc Leod (68. Jonah Wagner), Justin Braun (81. Fabian Brall), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Ilias Anan (7.), 1:1 Akhim Seber (19.), 2:1 Deniz Duran (76.)
TuS Erndtebrück – SC Peckeloh 0:2
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Marc Uvira (88. Till Walter), Julian Wienold, Shion Ueno, Tobias Filipzik, William Wolzenburg, Marius Burkert (78. Moritz Klein), Clemens Tartan, Justin Huber, Endrit Curri (72. Maurice Dobbener), Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
SC Peckeloh: Tom Weber, Vincent Hall, Kelvin Klein (85. Gerrit Weinreich), Mick Schüttpelz, Simon Schubert, Andi Mehmeti, David Haxhibeqiri (79. Maximilian Helf), Ekin Zan (90. Finn Speckmann), Leandro Ricker-Rasteiro (80. Erik Alexander Mannek), Harun Kizilboga (32. Anes Dautovic), Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 186
Tore: 0:1 Nikolas Korniyenko (74.), 0:2 Finn Speckmann (90.+5)
Gelb-Rote Karte: Lars Schardt (Erndtebrück, 89.)
RW Maaslingen – SG Finnentrop/Bamenohl 1:5
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Tobias Haßfeld, Marcel Hofrath, Elms Jeroen Bornemann, Etrit Cakici (60. Noah Wesemann), Bastian Schreiber (60. Magnus Giersdorff), Jan-Malte Schwier (71. Nico Putrino), Joel Waterbär, Burak Mete Cosar (11. Jesper Fuchs), Bastian Rode (80. Faton Islamaj) - Trainer: Sergej Bartel
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes (46. Nasim Chatar), Maximilian Humberg, Marcel Becker, Daniel Tews (46. Marlon Zilz) (85. Elias Valentin Butzkamm), Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Erik Dier, Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann (75. Robin Bönner), Maurice Danielle Werlein (75. Leandro Fünfsinn) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Marcel Redeker (5. Eigentor), 0:2 Luca Uwe Herrmann (18.), 1:2 Marcel Hofrath (32. Foulelfmeter), 1:3 Eren Albayrak (37.), 1:4 Luca Uwe Herrmann (53.), 1:5 Leandro Fünfsinn (84.)
Rot: Lukas Franzmeier (90./RW Maaslingen/)