Diese A-Ligisten sicherten sich am Wochenende die Meisterschaft!

Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der FC Neheim-Erlenbruch die Meisterschaft in der Arnsberger A-Liga eingefahren. Der Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger SG Holzen/Eisborn war in den vergangenen Tagen offiziell halbiert worden, nachdem ein FC-Sieg wegen eines nicht spielberechtigten Torhüters vom Sportgericht aberkannt worden war.

In der vergangenen Woche musste Erlenbruch zudem einen späten Ausgleichstreffer gegen den SV Affeln hinnehmen und so die Meisterfeier, da die SG Holzen/Eisborn parallel verlor, vorerst verschieben. Im Derby beim benachbarten SV Hüsten 09 II reichte Neheim-Erlenbruch so ein Punkt um die Bezirksliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Türkiyemspor Bochum ließ sich danach nicht mehr zweimal bitten und verteidigte Platz eins, sodass es ab Sommer 2025 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga Staffel 10 geht, wo mit einigen Bochumer Clubs Stadtduelle warten.

Mit Günnigfeld leistete sich Türkiyemspor seit dem 13. Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bochumer A1-Liga. Seitdem hatte kein anderes Team die Tabellenspitze inne. Knackpunkt im Titelrennen war in der Endabrechnung der letzte und entscheidende Patzer von Günnigfeld im Spiel gegen Croatia Bochum sein, als man in Unterzahl 0:2 verlor.

So geht es nach zwei Jahren Kreisliga – im letzten Jahr musste man als Vizemeister dem TuS Oeventrop den Vortritt lassen – wieder in die Bezirksliga Staffel 4, wo man als erster Arnsberger Meister seit neun Jahren wieder den Klassenerhalt schaffen will.

Kreisliga A Minden: Union Minden

Im niedersächsischen Grenzgebiet ging das Meisterschaftsrennen sogar noch knapper zugange. So knapp, dass am Ende das Torverhältnis entschied.

Tabellenführer Union Minden und Jäger TuS Petershagen/Ovenstädt gingen punktgleich in den letzten Spieltag. Union musste mindestens gleichhoch punkten wie der TuS um die Meisterschaft feiern zu können, da das deutlich bessere Torverhältnis von Union nur theoretisch einzuholen war.

Petershagen/Ovenstädt machte seine Hausaufgaben und fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg beim FC Bad Oeynhausen II ein – doch für ein Titel-Wunder sollte es wieder nicht reichen, da Union Minden beim TuS Lahde/Quetzen mit 4:1 gewann und somit, dank der besseren Tordifferenz von 19 Treffern, die Meisterschaft feierte.

Während Union Minden somit auf Anhieb die direkte Rückkehr in die Bezirksliga Staffel 1 perfekt hat, muss sich der TuS Petershagen/Ovenstädt zum dritten Mal in Folge mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Im letzten Jahr musste man die inzwischen zurückgezogene FT Dützen den Vortritt lassen. 2023 war es wieder Union Minden, die sich den Aufstieg schnappte und direkt wieder abstieg.

Kreisliga A1 Münster: TSV Handorf

Die letzte Bezirksliga-Saison des TSV Handorf liegt hingegen schon elf Jahre zurück. Damals, 2014, stiegen die Ost-Münsteraner als Schlusslicht aus der Bezirksliga Staffel 12 ab, nun kehrt man zur Saison 2025/26 in jene Liga zurück, wo mit dem SC Münster 08, Concordia Albachten, Wacker Mecklenbeck und der DJK SV Mauritz warten.

Perfekt machte der TSV Handorf die Meisterschaft der Kreisliga A1 Münster am letzten Spieltag mit einem 4:2-Heimerfolg gegen den SC DJK Everswinkel, musste sich dabei aber erheblich strecken. Zur Pause lag man nämlich völlig überraschend mit 0:2 zurück und drohte knappen Vorsprung an Westfalia Kinderhaus II, der parallel bei GW Gelmer führte (am Ende 2:0), und den SC Münster 08 II (6:3 beim BSV Ostbevern), herzuschenken.

Doch der Elf von Trainer Frank Busch wurde der Ernst der Lage in der Kabine bewusst und zündete nach dem Motto "Besser spät als nie" in Halbzeit zwei den Turbo, drehte in unter einer halben Stunde die Partie auf 4:2 und durfte nach Abpfiff schließlich doch die Meisterschale in den Handorfer Himmel recken. Es war das 19. Spiel ohne Niederlage des TSV.

Kreisliga A Olpe: SV Heggen

Zum absoluten Spitzenspiel kam es am vergangenem Sonntag in Finnentrop, wo Tabellenführer SV Heggen bei Verfolger FC Finnentrop gastierte. Der starke Aufsteiger musste angesichts des Drei-Punkte-Vorsprungs der Heggener unbedingt gewinnen, um den SVH zu einem Entscheidungsspiel um die Olper A-Liga-Meisterschaft zu bitten. Heggen hätte also ein Punkt zum Titel gereicht.

Über 600 Zuschauer sahen an der Gutenbergstraße ein heiß umkämpftes Derby, das letztlich ein einzelner Treffer entscheiden sollte. Ex-SG-Finnentrop/Bamenohl-Kicker Marco Entrup sorgte in der 22. Spielminute für den Siegtreffer des SV Heggen, auf den der FC keine Antwort mehr finden sollte.

Für den SV Heggen endet somit ein insgesamt 31 Jahre langes Warten auf Bezirksliga-Fußball im Süden Finnentrops. 1994 stieg Heggen letztmals aus der Bezirksliga ab, seitdem spielten die Grün-Weißen durchgehend in der Olper Kreisliga. Zur Saison 2025/26 geht es dann für Heggen in die Bezirksliga Staffel 5.

Bemerkenswert: Der SV Heggen verlor in dieser Kreisliga-Saison nur eine Partie. Am fünften Spieltag musste man sich dem SV Brachthausen/Wirme mit 0:1 geschlagen geben. Da Heggen allerdings auch neunmal Unentschieden spielte, bliebt das Titelrennen bis zum Schluss offen.

Kreisliga A Soest: SV Hilbeck

Freude und Leid lagen am Sonntag in Lippetal-Lippborg ganz nah beieinander. Während der SV Hilbeck nach dem 5:1-Kantersieg über den VfJ Lippborg die Meisterschaft der Kreisliga A Soest perfekt machte, rutschte Lippborg am letzten Spieltag tatsächlich noch auf Abstiegsplatz 16 ab.

Hilbeck war mit einem Vorsprung von drei Punkten gegenüber BW Büderich (am Ende 6:0 gegen den TuS Wickede/Ruhr) in das letzte Saisonspiel gegangen, musste also nur einen Punkt holen um den Titel sicher zu haben. Lippborg war gegen den Ligaprimus nach nur vier Minuten durch ein Eigentor in Führung gegangen, doch Hilbeck erholte sich und spielte den Verein für Jugendpflege gnadenlos her und schickte ihn am Ende in die B-Liga.

Für den SV Hilbeck ist das Intermezzo in der Soester Kreisliga also ganz schnell wieder vorbei. Im Sommer 2024 war man nach 19 Jahren Landes- und Bezirksliga aus der Überkreislichkeit abgestiegen. Nach nur einem Jahr kehrt Hilbeck in die Bezirksliga Staffel 7 zurück, wo Lokalduelle mit dem SC Lippetal, dem BV Bad Sassendorf und RW Westönnen warten.

Kreisliga A1 Unna-Hamm: TuS Wiescherhöfen

Das Duo der A-Liga-Meister aus Unna-Hamm hat am letzten Spieltag der Saison der TuS Wiescherhöfen komplettiert. In der A1-Liga ging es dabei bis zum Schluss äußerst knapp zu, denn Wiescherhöfen und sein Verfolger TuS Uentrop gingen punktgleich in den letzten Spieltag.

Da sowohl Wiescherhöfen (2:0 beim Hammer SC 2008) und Uentrop (3:2 beim TuS Hamm) ihre Partien gewannen und somit auch punktgleich die Saison beendeten, zählt am Ende der direkte Vergleich. Den entschied der TuS Wiescherhöfen für sich. Im Hinspiel hatte man Uentrop mit 2:0 besiegt, am 11. Mai gewann Uentrop im "FLVW-Amateurspiel des Jahres" zwar, jedoch aber "nur" mit 1:0.

So hat sich der TuS Wiescherhöfen für die Aufstiegsspiele qualifiziert und trifft im ersten Duell auf den Meister aus der Parallelstaffel RW Unna. Anstoß ist Samstag, den 7. Juni, 17 Uhr auf der Sportanlage des VfL Kamen. Der Sieger hat das Bezirksliga-Ticket sicher, der Verlierer bekommt vier Tage später im Duell mit Gelsenkirchens Vizemeister Eintracht Erle (mit Hin- und Rückspiel) eine letzte Chance.