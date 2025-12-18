Diese A-Ligen überwintern auf Platz 1

Bis auf den Fußball-Kreis Unna/Hamm steigen überall die Meister direkt auf. Zwei Mannschaften konnten sich nach der Hinserie bereits einen zweistelligen Vorsprung erarbeiten: VTS Iserlohn (Iserlohn) und TuS Laer (Steinfurt).
Das sind die 35 Tabellenführer "unter'm Weihnachtsbaum":
SpVgg Vreden II (1 Punkt Vorsprung auf Fortuna Gronau)
SuS Legden (7 Punkte Vorsprung auf SG Coesfeld)
SV Affeln (4 Punkte Vorsprung auf SV Bachum/Bergheim)
SC Roland Beckum (1 Punkt Vorsprung auf RW Vellern)
TuS Jöllenbeck (1 Punkt Vorsprung auf SC Bielefeld)
FC Neuruhrort (1 Punkt Vorsprung auf SW Eppendorf)
TuS Witten-Stockum (4 Punkte Vorsprung auf RW Stiepel)
TuS Kachtenhausen (3 Punkte Vorsprung auf FC Fortuna Schlagen)
Westfalia Dortmund (7 Punkte Vorsprung auf DJK BW Huckarde)
Hörder SC (punktgleich mit SG Gahmen und SV Körne)
Eintracht Erle (1 Punkt Vorsprung bei zwei weniger absolvierten Partien auf Preußen Sutum)
Tur Abdin Gütersloh (9 Punkte Vorsprung auf Victoria Clarholz II)
SpVg Hagen 11 II (3 Punkte Vorsprung auf SSV Hagen)
TuS Bruchmühlen (3 Punkte Vorsprung auf SV Enger-Westerenger)
RWT Herne (5 Punkte Vorsprung auf VfB Habinghorst bzw. 6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf FC Frohlinde)
SSV Meschede (2 Punkte Vorsprung auf SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal)
SG Erkeln/Hembsen (6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf TuS Lüchtringen)
VTS Iserlohn (10 Punkte Vorsprung auf BSV Lendringsen)
TuS Brake (3 Punkte Vorsprung bei einer weniger absolvierten Partie auf SG Sonneborn/Alverdissen bzw. 6 Punkte Vorsprung bei zwei mehr absolvierten Partien auf TuS Lipperreihe II)
SuS Bad Westernkotten II (6 Punkte Vorsprung auf TuS GW Allagen)
TuS Gehlenbeck (4 Punkte Vorsprung auf TuSpo 09 Rahden)
RW Lüdenscheid (punktgleich mit FSV Werdohl)
SV Hausberge (punktgleich bei einer mehr absolvierten Partie mit TuS Lohe II)
Westfalia Kinderhaus II (2 Punkte Vorsprung auf SC Füchtorf)
SV Bösensell (4 Punkte Vorsprung auf DJK GW Amelsbüren bzw. 4 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf 1. FC Gievenbeck II)
RW Lennestadt (1 Punkte Vorsprung auf RW Ostentrop/Schönholthausen)
SV Marienloh (6 Punkte Vorsprung auf SG Oberes Almetal)
VfL Ramsdorf (2 Punkte Vorsprung auf TuS Gahlen)
Teutonia SuS Waltrop (2 Punkte Vorsprung auf SG Suderwich)
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (1 Punkt Vorsprung auf FC Eiserfeld)
BW Büderich (1 Punkt Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf Germania Hovestadt)
TuS Laer (10 Punkte Vorsprung auf Vorwärts Wettringen II)
Cheruskia Laggenbeck (8 Punkte Vorsprung auf TuS Recke)
TuS Uentrop (6 Punkte Vorsprung auf Westfalia Rhynern II und Eintracht Werne bzw. 6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf Türkischer SC Hamm)
BW Alstedde (5 Punkte Vorsprung auf TuRa Bergkamen)