Allgemeines
Der TuS Laer konnte in den vergangenen 50 Jahren nur einmal überkreislich spielen. Zum zweiten Mal nach 2006/07 greift der Kreis Steinfurt-Verein aus der 7.000-Einwohner-Gemeinde nach der A-Liga-Krone.
Diese A-Ligen überwintern auf Platz 1

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

Bis auf den Fußball-Kreis Unna/Hamm steigen überall die Meister direkt auf. Zwei Mannschaften konnten sich nach der Hinserie bereits einen zweistelligen Vorsprung erarbeiten: VTS Iserlohn (Iserlohn) und TuS Laer (Steinfurt).

Das sind die 35 Tabellenführer "unter'm Weihnachtsbaum":

Ahaus/Coesfeld

SpVgg Vreden II (1 Punkt Vorsprung auf Fortuna Gronau)

SuS Legden (7 Punkte Vorsprung auf SG Coesfeld)

Arnsberg

SV Affeln (4 Punkte Vorsprung auf SV Bachum/Bergheim)

Beckum

SC Roland Beckum (1 Punkt Vorsprung auf RW Vellern)

Bielefeld

TuS Jöllenbeck (1 Punkt Vorsprung auf SC Bielefeld)

Bochum

FC Neuruhrort (1 Punkt Vorsprung auf SW Eppendorf)

TuS Witten-Stockum (4 Punkte Vorsprung auf RW Stiepel)

Detmold

TuS Kachtenhausen (3 Punkte Vorsprung auf FC Fortuna Schlagen)

Dortmund

Westfalia Dortmund (7 Punkte Vorsprung auf DJK BW Huckarde)

Hörder SC (punktgleich mit SG Gahmen und SV Körne)

Gelsenkirchen

Eintracht Erle (1 Punkt Vorsprung bei zwei weniger absolvierten Partien auf Preußen Sutum)

Gütersloh

Tur Abdin Gütersloh (9 Punkte Vorsprung auf Victoria Clarholz II)

Hagen

SpVg Hagen 11 II (3 Punkte Vorsprung auf SSV Hagen)

Herford

TuS Bruchmühlen (3 Punkte Vorsprung auf SV Enger-Westerenger)

Herne

RWT Herne (5 Punkte Vorsprung auf VfB Habinghorst bzw. 6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf FC Frohlinde)

Hochsauerland

SSV Meschede (2 Punkte Vorsprung auf SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal)

Höxter

SG Erkeln/Hembsen (6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf TuS Lüchtringen)

Iserlohn

VTS Iserlohn (10 Punkte Vorsprung auf BSV Lendringsen)

Lemgo

TuS Brake (3 Punkte Vorsprung bei einer weniger absolvierten Partie auf SG Sonneborn/Alverdissen bzw. 6 Punkte Vorsprung bei zwei mehr absolvierten Partien auf TuS Lipperreihe II)

Lippstadt

SuS Bad Westernkotten II (6 Punkte Vorsprung auf TuS GW Allagen)

Lübbecke

TuS Gehlenbeck (4 Punkte Vorsprung auf TuSpo 09 Rahden)

Lüdenscheid

RW Lüdenscheid (punktgleich mit FSV Werdohl)

Minden

SV Hausberge (punktgleich bei einer mehr absolvierten Partie mit TuS Lohe II)

Münster

Westfalia Kinderhaus II (2 Punkte Vorsprung auf SC Füchtorf)

SV Bösensell (4 Punkte Vorsprung auf DJK GW Amelsbüren bzw. 4 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf 1. FC Gievenbeck II)

Olpe

RW Lennestadt (1 Punkte Vorsprung auf RW Ostentrop/Schönholthausen)

Paderborn

SV Marienloh (6 Punkte Vorsprung auf SG Oberes Almetal)

Recklinghausen

VfL Ramsdorf (2 Punkte Vorsprung auf TuS Gahlen)

Teutonia SuS Waltrop (2 Punkte Vorsprung auf SG Suderwich)

Siegen/Wittgenstein

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (1 Punkt Vorsprung auf FC Eiserfeld)

Soest

BW Büderich (1 Punkt Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf Germania Hovestadt)

Steinfurt

TuS Laer (10 Punkte Vorsprung auf Vorwärts Wettringen II)

Tecklenburg

Cheruskia Laggenbeck (8 Punkte Vorsprung auf TuS Recke)

Unna/Hamm

TuS Uentrop (6 Punkte Vorsprung auf Westfalia Rhynern II und Eintracht Werne bzw. 6 Punkte Vorsprung bei einer mehr absolvierten Partie auf Türkischer SC Hamm)

BW Alstedde (5 Punkte Vorsprung auf TuRa Bergkamen)

