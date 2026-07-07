Diese 66 Mannschaften starten im dachbleche24-Landespokal dachbleche24-Landespokal +++ Mit der Auslosung am Donnerstag beginnt der neue Wettbewerb von Kevin Gehring · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Fromme

Am Donnerstag ist es so weit: Im dachbleche24-Landespokal werden erst die Paarungen der - von den Vereinen harsch kritisierten - Ausscheidungsrunde und dann im Anschluss die der ersten Hauptrunde ausgelost. Insgesamt 66 Mannschaften nehmen in der Saison 2026/27 am Landespokal-Wettbewerb von Sachsen-Anhalt teil.

Titelverteidiger und zugleich klassenhöchster Vertreter ist der Regionalligist Hallescher FC. Viermal in Folge ging der Titel zuletzt ins Leuna-Chemie-Stadion - so auch am 23. Mai mit einem 4:0-Erfolg über den VfB Germania Halberstadt. Als Lohn für den Pokaltriumph vertritt der HFC das Bundesland im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 (24. August) und erhält ein Freilos für die erste Landespokal-Runde. Landesliga gegen Verbandsliga in der Ausscheidungsrunde Dagegen landen mit dem diesjährigen Finalisten aus Halberstadt sowie dem 1. FC Lok Stendal, dem VfL Halle 96, dem FC Einheit Wernigerode, der SG Union Sandersdorf und dem SSC Weißenfels die sechs Oberligisten aus Sachsen-Anhalt am Donnerstag bereits im Lostopf. Sie steigen in der ersten Hauptrunde ein.

Für die 16 Verbandsligisten und die 30 Landesligisten - der SV Fortuna Magdeburg II und der SSC Weißenfels II sind als Zweitvertretungen nicht startberechtigt - wird es am Donnerstag dagegen schon etwas früher ernst. Jeweils drei von ihnen werden sich in der Ausscheidungsrunde im Duell Landes- gegen Verbandsliga noch ihren Startplatz für die Hauptrunde (die dann gleich unmittelbar im Anschluss gelost wird) sichern müssen. Drei Vertreter aus dem Spielbetrieb auf Kreisebene Komplettiert wird das Teilnehmerfeld im dachbleche24-Landespokal von den 13 Kreis- und Stadtpokal-Vertretern. Mit dem SV Dautzsch (Stadtpokalsieger von Halle), dem SV Rotation Aschersleben (Kreispokalsieger im Salzlandkreis) und Roter Stern Sudenburg (Stadtpokalsieger von Magdeburg) nehmen drei Teams aus dem Spielbetrieb auf Kreisebene in der Saison 2026/27 am Landespokal teil. Für sie startet der Wettbewerb - ebenso wie für die zehn Landesklasse-Teams unter den Kreispokal-Vertretern - mit der ersten Hauptrunde.