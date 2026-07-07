 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Diese 66 Mannschaften starten im dachbleche24-Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ Mit der Auslosung am Donnerstag beginnt der neue Wettbewerb

von Kevin Gehring · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Fromme

Verlinkte Inhalte

Landespokal Sachsen-A
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Haldensleben

Am Donnerstag ist es so weit: Im dachbleche24-Landespokal werden erst die Paarungen der - von den Vereinen harsch kritisierten - Ausscheidungsrunde und dann im Anschluss die der ersten Hauptrunde ausgelost. Insgesamt 66 Mannschaften nehmen in der Saison 2026/27 am Landespokal-Wettbewerb von Sachsen-Anhalt teil.

Titelverteidiger und zugleich klassenhöchster Vertreter ist der Regionalligist Hallescher FC. Viermal in Folge ging der Titel zuletzt ins Leuna-Chemie-Stadion - so auch am 23. Mai mit einem 4:0-Erfolg über den VfB Germania Halberstadt. Als Lohn für den Pokaltriumph vertritt der HFC das Bundesland im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 (24. August) und erhält ein Freilos für die erste Landespokal-Runde.

Landesliga gegen Verbandsliga in der Ausscheidungsrunde

Dagegen landen mit dem diesjährigen Finalisten aus Halberstadt sowie dem 1. FC Lok Stendal, dem VfL Halle 96, dem FC Einheit Wernigerode, der SG Union Sandersdorf und dem SSC Weißenfels die sechs Oberligisten aus Sachsen-Anhalt am Donnerstag bereits im Lostopf. Sie steigen in der ersten Hauptrunde ein.

Für die 16 Verbandsligisten und die 30 Landesligisten - der SV Fortuna Magdeburg II und der SSC Weißenfels II sind als Zweitvertretungen nicht startberechtigt - wird es am Donnerstag dagegen schon etwas früher ernst. Jeweils drei von ihnen werden sich in der Ausscheidungsrunde im Duell Landes- gegen Verbandsliga noch ihren Startplatz für die Hauptrunde (die dann gleich unmittelbar im Anschluss gelost wird) sichern müssen.

Drei Vertreter aus dem Spielbetrieb auf Kreisebene

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld im dachbleche24-Landespokal von den 13 Kreis- und Stadtpokal-Vertretern. Mit dem SV Dautzsch (Stadtpokalsieger von Halle), dem SV Rotation Aschersleben (Kreispokalsieger im Salzlandkreis) und Roter Stern Sudenburg (Stadtpokalsieger von Magdeburg) nehmen drei Teams aus dem Spielbetrieb auf Kreisebene in der Saison 2026/27 am Landespokal teil. Für sie startet der Wettbewerb - ebenso wie für die zehn Landesklasse-Teams unter den Kreispokal-Vertretern - mit der ersten Hauptrunde.

Regionalliga Nordost (1)

  • Hallescher FC

Oberliga (6)

  • 1. FC Lok Stendal
  • VfB Germania Halberstadt
  • VfL Halle 96
  • FC Einheit Wernigerode
  • SG Union Sandersdorf
  • SSC Weißenfels

Verbandsliga (16)

  • SV Dessau 05
  • BSV Halle-Ammendorf
  • SV Fortuna Magdeburg
  • 1.FC Bitterfeld-Wolfen
  • FSV Barleben 1911
  • SV Blau-Weiß Zorbau
  • VfB Merseburg
  • SV Eintracht Emseloh
  • Haldensleber SC
  • VfB 1906 Sangerhausen
  • SC Bernburg
  • SV Blau-Weiß Dölau
  • SV 1890 Westerhausen
  • VfB Ottersleben
  • SG 1948 Reppichau
  • CFC Germania 03

LOTTO-Landesliga (30)

  • SSV Havelwinkel Warnau
  • SSV 80 Gardelegen
  • SV 09 Staßfurt
  • Oscherslebener SC
  • Ummendorfer SV
  • Union 1861 Schönebeck
  • FSV Saxonia Tangermünde
  • Osterburger FC
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg
  • TuS Schwarz-Weiß Bismark
  • SV Stahl Thale
  • SV Arminia Magdeburg
  • Burger BC 08
  • TSG Grün-Weiß Möser
  • SV Eintracht Osterwieck
  • SG Rot-Weiß Thalheim
  • SC Naumburg
  • VfB Gräfenhainichen
  • SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt
  • FSV Bennstedt
  • Turbine Halle
  • TSV Leuna
  • 1. FC Zeitz
  • FC Grün-Weiß Piesteritz
  • SV Edelweiß Arnstedt
  • SV Rot-Weiß Kemberg
  • SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt
  • TSV Rot-Weiß Zerbst
  • SV Eintracht Elster
  • MSV Eisleben

Kreis- und Stadtpokal-Vertreter (13)

  • SV Eintracht Salzwedel (KFV Altmark West)
  • Möringer SV (KFV Altmark Ost)
  • SV Groß Santersleben (KFV Börde)
  • SV Union Heyrothsberge (KFV Jerichower Land)
  • Roter Stern Magdeburg (SFV Magdeburg)
  • SV Rotation Aschersleben (KFV Salzland)
  • SV Allemannia Jessen (KFV Wittenberg)
  • Zörbiger FC (KFV Anhalt-Bitterfeld)
  • Blankenburger FV (KFV Harz)
  • 1.SV Sennewitz (KFV Saalekreis)
  • SV Dautzsch (SFV Halle)
  • SV Kelbra (KFV Mansfeld-Südharz)
  • FC RSK Freyburg (KFV Burgenland)