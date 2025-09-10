Diese 37 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste"

Einige Kreise haben sich entschieden, die Saison erst nach den Schulferien zu starten, so dass die Anzahl der Partien teilweise stark variiert.
FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
FC Frohlinde | Herne | 6-0-0 | 27:2 | +25
Westfalia Dortmund | Dortmund | 5-0-0 | 35:3 | +32
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 5-0-0 | 31:5 | +26
TuS Laer | Steinfurt | 5-0-0 | 23:0 | +23
SSV Meschede | HSK | 5-0-0 | 22:2 | +20
TuS Wickede/Ruhr | Soest | 5-0-0 | 24:5 | +19
SpVgg Vreden II | Ahaus-Coesfeld | 5-0-0 | 21:2 | +19
TuS Oeventrop | Arnsberg | 5-0-0 | 23:5 | +18
Germania Hovestadt | Soest | 5-0-0 | 22:4 | +18
RW Lennestadt | Olpe | 5-0-0 | 26:9 | +17
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 5-0-0 | 23:6 | +17
DJK BW Huckarde | Dortmund | 5-0-0 | 22:5 | +17
SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | HSK | 5-0-0 | 21:5 | +16
FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 5-0-0 | 21:7 | +14
VfL Kamen II | Unna-Hamm | 5-0-0 | 18:4 | +14
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 5-0-0 | 18:5 | +13
VfB Habinghorst | Herne | 5-0-0 | 16:3 | +13
SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 5-0-0 | 11:1 | +10
DJK SG Bösperde | Iserlohn | 4-0-0 | 28:6 | +22
Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 4-0-0 | 22:1 | +21
Eintracht Lemgo | Lemgo | 4-0-0 | 15:4 | +11
Germania Westerwiehe | Gütersloh | 4-0-0 | 14:5 | +9
SC Lüdenscheid | Lüdenscheid | 3-0-0 | 18:1 | +17
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 3-0-0 | 15:0 | +15
TuS Querenburg | Bochum | 3-0-0 | 18:4 | +14
TuS Stockum | Bochum | 3-0-0 | 15:3 | +12
TSV Werdohl | Lüdenscheid | 3-0-0 | 13:3 | +10
BV Hiltrop | Bochum | 3-0-0 | 18:9 | +9
FC Neuruhrort | Bochum | 3-0-0 | 13:5 | +8
VTS Iserlohn | Iserlohn | 3-0-0 | 13:5 | +8
SV Langendreer | Bochum | 3-0-0 | 11:3 | +8
SC Füchtorf | Münster | 3-0-0 | 9:1 | +8
SV Liesborn | Beckum | 3-0-0 | 12:5 | +7
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 3-0-0 | 9:2 | +7
Fortuna Walstedde | Beckum | 3-0-0 | 10:4 | +6
TuS Recke | Tecklenburg | 3-0-0 | +4
TuS Herscheid | Lüdenscheid | 2-0-0 | 7:1 | +6