– Foto: Philipp Retajski

Diese 36 Mannschaften stehen in der Zwischenrunde 60 Mannschaften waren am 28. und 29. Dezember zum Auftakt der Dortmunder Stadtmeisterschaft am Ball.

Aus zwölf Fünfergruppen verabschiedeten sich 24 Mannschaften. Die verbliebenen 36 Mannschaften, jeweils die drei Gruppenbesten, werden am 6. und 7. Januar die zwölf Endrundenteilnehmer ausspielen. Unter ihnen 17 Kreisligisten, die sich um ein Ticket für die begehrte Endrunde in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle bewerben.

War der Fußball-Kreis Dortmund bereits für einen eigenwilligen Kreispokalmodus bekannt, haben die Verantwortlichen auch bei der Hallenstadtmeisterschaft einen nicht gängigen Modus gewählt. FuPa Westfalen erklärt euch die Zwischenrunde: In vier Hallen mit jeweils drei Gruppen á drei Mannschaften werden am 6. Januar nur die Gruppenletzten ausscheiden. Somit verbleiben 24 Mannschaften, die nochmals auf Dreiergruppen aufgeteilt werden. In den vier Hallen werden am 7. Januar jeweils zwei Gruppen á drei Mannschaften ausgetragen. Erneut scheiden nur die Tabellenletzten aus. Nach Ende der Gruppen werden in jeder Halle die Gruppenersten gegen die Gruppenzweiten acht Endrundenteilnehmer ausspielen. Die acht Verlierer der vorgenannten Spiele bekommen eine zweite Chance und werden nochmals gegeneinander antreten und weitere vier Endrundenteilnehmer ausspielen. So sehen die zwölf Gruppen der Zwischenrunde aus: Halle Huckarde Gruppe 1

Dorstfelder SC (KL)

TuS Eichlinghofen (BL)

DJK SF Nette (KL) Gruppe 2

SV Westfalia Huckarde (BL)

DJK BW Huckarde (BL)

SV Urania Lütgendortmund (KL) Gruppe 3

TuS Rahm (KL)

SV Eintracht Dorstfeld (KL)

Mengede 08/20 (BL) Halle Kreuzstraße