Diese 32 Amateur-Klubs haben es in den DFB-Pokal geschafft

Der Finaltag der Amateure hat auch in diesem Jahr Klarheit darüber gebracht, welche Klubs aus den Landesverbänden in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen werden. In 21 Endspielen der Landespokale wurden die Sieger ermittelt, weitere drei Vereine stehen unabhängig davon bereits als Teilnehmer fest. Damit umfasst das Teilnehmerfeld auf Seiten der Amateurklubs 32 Mannschaften.