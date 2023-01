Diese 28 Mannschaften haben sich für das Finalwochenende qualifiziert Insgesamt acht Vorrunden mit 112 Mannschaften fanden im Laufe des Januars statt. An diesem Wochenende wurde die letzte Vorrunde in Unna ausgetragen.

Türkspor Dortmund (WL) marschierte zum souveränen Sieg und zieht mit den bisher qualifizierten Teams SC Verl II (WL), SuS Bad Westernkotten (LL), FC Nieheim (LL), RW Westönnen (BL), TuS SG Oestinghausen (BL), TuS Bremen (BL), FC Sarajevo Bosna (KLA) direkt in die lukrativen Endrunde am 29. Januar in Werl ein.