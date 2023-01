Diese 24 Mannschaften kämpfen um den Endrundeneinzug Am Freitagabend liefen noch 36 von 60 im vergangenen Jahr gestarteten Mannschaften bei der Dortmunder Stadtmeisterschaft auf das Hallenparkett.

Nach packenden 36 Spielen in vier Hallen standen die 24 Mannschaften fest, die am Samstag um die zwölf Endrundentickets kämpfen werden. Überraschend mussten Landesligist Hombrucher SV und Bezirksligist FC Roj in ihren Gruppen die Segel streichen.