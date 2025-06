Diese 23 Vereine Oberbayerns spielen 2025/26 Landesliga-Fußball

Während sich mit dem TuS Geretsried und dem FC Sportfreunde Schwaig zwei Flaggschiffe Richtung Bayernliga verabschieden, stoßen sechs Vereine aus der Bezirksliga dazu. Diese 23 Teams sehen wir in der Saison 2025/26 in der Landesliga.

Zurück in der Landesliga sind nach einer Saison in der Bayernliga, der TSV Grünwald und die SpVgg Unterhaching II. Beide zogen in der Relegation den Kürzeren. Aus den Bezirksligen spielen drei Neulinge fortan erstmals Landesliga: Mit Aubing, dem SV Dornach und dem SVN München feiern die drei Bezirksliga-Meister ihre Premiere in der sechshöchsten Spielklasse. Über die Relegation feierte ein Verein dagegen seine Landesliga-Rückkehr. Der FC Wacker München kehrt nach dem Absturz 1991/2 zurück in die Landesliga.

Den direkten Abstieg von der Landesliga mussten dagegen der SV Bruckmühl und der VfR Garching verkraften. Zudem erwischte es vier Teams in der Relegation: Der VfL Kaufering, der SC Olching, der SV Pullach und der VfB Forstinning spielen nächste Saison nur Bezirksliga. Einzig siegreich als oberbayerischer Landesligist in der Relegation war der SB Chiemgau Traunstein.