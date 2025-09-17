Diese 23 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste"

Nach dem Super-Saisonstart mit sechs Siegen kassierte der FC Frohlinde eine 0:6-Klatsche bei RWT Herne. Verlustpunktfrei bleibt in der Kreisliga A Herne der VfB Habinghorst.
Einige Kreise hatten sich entschieden, die Saison erst nach den Schulferien zu starten, so dass die Anzahl der Partien teilweise variiert.
FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
Westfalia Dortmund | Dortmund | 6-0-0 | 44:4 | +40
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 6-0-0 | 38:7 | +31
TuS Laer | Steinfurt | 6-0-0 | 26:2 | +24
SSV Meschede | HSK | 6-0-0 | 23:2 | +21
SpVgg Vreden II | Ahaus-Coesfeld | 6-0-0 | 22:2 | +20
DJK BW Huckarde | Dortmund | 6-0-0 | 26:7 | +19
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 6-0-0 | 24:6 | +18
FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 6-0-0 | 24:7 | +17
Eintracht Lemgo | Lemgo | 6-0-0 | 22:5 | +17
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 6-0-0 | 24:8 | +16
SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 6-0-0 | 13:1 | +12
Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 5-0-0 | 25:3 | +22
VfB Habinghorst | Herne | 5-0-0 | 23:5 | +18
RW Lennestadt | Olpe | 5-0-0 | 26:9 | +17
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 4-0-0 | 23:1 | +22
TuS Querenburg | Bochum | 4-0-0 | 22:5 | +17
FC Neuruhrort | Bochum | 4-0-0 | 18:6 | +12
SV Liesborn | Beckum | 4-0-0 | 19:7 | +12
SC Füchtorf | Münster | 4-0-0 | 14:3 | +11
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 4-0-0 | 14:3 | +11
VTS Iserlohn | Iserlohn | 4-0-0 | 15:6 | +9
SV Langendreer | Bochum | 4-0-0 | 13:4 | +9
TuS Recke | Tecklenburg | 4-0-0 | 11:5 | +6