Diese 23 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste" 35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

Nach dem Super-Saisonstart mit sechs Siegen kassierte der FC Frohlinde eine 0:6-Klatsche bei RWT Herne. Verlustpunktfrei bleibt in der Kreisliga A Herne der VfB Habinghorst.

Einige Kreise hatten sich entschieden, die Saison erst nach den Schulferien zu starten, so dass die Anzahl der Partien teilweise variiert.

FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.