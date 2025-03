Diese 19 Clubs besucht FSA-Präsident Stahlknecht auf der Sommertour

Die Tour führt dabei über insgesamt mehr als 1000 Kilometer aus der Altmark bis in den Burgenlandkreis einmal quer durch Sachsen-Anhalt. Nördlichster Gastgeber ist der SV Arendsee, südlichster ist der 1. FC Zeitz. Am häufigsten - nämlich jeweils dreimal - macht der FSA-Präsident Stopp in der Börde, in Anhalt-Bitterfeld, im Harz, im Saalekreis sowie im Burgenlandkreis. Mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem BSV Halle-Ammendorf werden unter anderem auch zwei aktuelle Verbandsligisten angesteuert.

"Die FSA-Sommertour 2025 bietet eine hervorragende Gelegenheit, mit den ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der Vereine in den Dialog zu treten", erklärte Stahlknecht. "Es ist mir ein persönliches Anliegen, ihre Sorgen und Herausforderungen anzuhören und die wertvolle Arbeit, die vor Ort geleistet wird, zu würdigen. Der Austausch mit den engagierten Menschen in den Vereinen ist von unschätzbarem Wert, und ich freue mich darauf, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und den Fußball in Sachsen-Anhalt weiter voranzubringen." Einen Dank richtete der 60-Jährige auch an die Bewerber, die nicht berücksichtigt werden konnten.