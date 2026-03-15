Diese 18 Teams sind am Mittelrhein bislang noch ohne Niederlage

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch einige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.
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kein Team ohne Niederlage
Kreisliga A Aachen
VfL Vichttal II
Kreisliga B2 Aachen
TuS Lammersdorf
Kreisliga D3 Aachen
SG Monschauer Land III
Kreisliga B2 Berg
SV Eintracht Hohkeppel III
Kreisliga C5 Berg
VfL Gummersbach
Kreisliga C6 Berg
SV Morsbach
Kreisliga D9 Berg
TuS Weiershagen-Forst II
Kreisliga C1 Bonn
VTA Bonn
Kreisliga B3 Düren
SC Merzenich
kein Team ohne Niederlage
Kreisliga A Heinsberg
FC Dynamo Erkelenz
Kreisliga C2 Heinsberg
VfR Granterath
Kreisliga D1 Heinsberg
Sportfreunde Uevekoven III
Kreisliga D2 Heinsberg
Adler Effeld II
Kreisliga D3 Heinsberg
SV Scherpenseel-Grotenrath II
Kreisliga B1 Köln
Ideal Club de Futbol Casa de Espana II
Kreisliga C1 Köln
JSV Köln 96
Kreisliga D6 Rhein-Erft
FC Borussia Buir
Kreisliga C7 Sieg
SV Leuscheid II