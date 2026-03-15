Diese 18 Teams sind am Mittelrhein bislang noch ohne Niederlage Stand vom 12. März 2026: Überblick zu den ungeschlagenen Mannschaften der Regionrn von red · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

Der VfL Vichttal II ist in der Kreisliga A Aachen nach 17 Spielen noch ohne Niederlage. – Foto: Michael Schneiders

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch einige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.

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