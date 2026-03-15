 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Diese 18 Teams sind am Mittelrhein bislang noch ohne Niederlage

Stand vom 12. März 2026: Überblick zu den ungeschlagenen Mannschaften der Regionrn

von red · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser
Der VfL Vichttal II ist in der Kreisliga A Aachen nach 17 Spielen noch ohne Niederlage.
Der VfL Vichttal II ist in der Kreisliga A Aachen nach 17 Spielen noch ohne Niederlage. – Foto: Michael Schneiders

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Kreisliga A Köln
Kreisliga B1 Köln
Kreisliga B2 Köln
Kreisliga C1 Köln
Kreisliga C3 Köln

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch einige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.

ℹ️ Es fehlt ein Team oder hast Du eine Anregung? Dann schreibe eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net.

Überregional

kein Team ohne Niederlage

Aachen

Kreisliga A Aachen
VfL Vichttal II

Kreisliga B2 Aachen
TuS Lammersdorf

Kreisliga D3 Aachen
SG Monschauer Land III

Berg

Kreisliga B2 Berg
SV Eintracht Hohkeppel III

Kreisliga C5 Berg
VfL Gummersbach

Kreisliga C6 Berg
SV Morsbach

Kreisliga D9 Berg
TuS Weiershagen-Forst II

Bonn

Kreisliga C1 Bonn
VTA Bonn

Düren

Kreisliga B3 Düren
SC Merzenich

Euskirchen

kein Team ohne Niederlage

Heinsberg

Kreisliga A Heinsberg
FC Dynamo Erkelenz

Kreisliga C2 Heinsberg
VfR Granterath

Kreisliga D1 Heinsberg
Sportfreunde Uevekoven III

Kreisliga D2 Heinsberg
Adler Effeld II

Kreisliga D3 Heinsberg
SV Scherpenseel-Grotenrath II

Köln

Kreisliga B1 Köln
Ideal Club de Futbol Casa de Espana II

Kreisliga C1 Köln
JSV Köln 96

Rhein-Erft

Kreisliga D6 Rhein-Erft
FC Borussia Buir

Sieg

Kreisliga C7 Sieg
SV Leuscheid II