Diese 16 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste" 35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

Die Reserve des Oberligisten SpVgg Vreden kassierte in der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld die ersten Verlustpunkte bei der 1:2-Topspiel-Niederlage gegen Verfolger Fortuna Gronau.

FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.