Diese 16 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste"

Die Reserve des Oberligisten SpVgg Vreden kassierte in der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld die ersten Verlustpunkte bei der 1:2-Topspiel-Niederlage gegen Verfolger Fortuna Gronau.
FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
Westfalia Dortmund | Dortmund | 7-0-0 | 48:4 | +44
VTS Iserlohn | Iserlohn | 7-0-0 | 48:9 | +39
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 7-0-0 | 40:8 | +32
SSV Meschede | HSK | 7-0-0 | 30:2 | +28
TuS Laer | Steinfurt | 7-0-0 | 28:2 | +26
FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 7-0-0 | 27:7 | +20
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 7-0-0 | 26:7 | +19
Eintracht Lemgo | Lemgo | 6-0-0 | 22:5 | +17
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 6-0-0 | 24:8 | +16
VfB Habinghorst | Herne | 6-0-0 | 23:8 | +15
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 5-0-0 | 28:1 | +27
TuS Querenburg | Bochum | 5-0-0 | 24:6 | +18
FC Neuruhrort | Bochum | 5-0-0 | 23:8 | +15
SV Liesborn | Beckum | 5-0-0 | 23:10 | +13
SC Füchtorf | Münster | 5-0-0 | 16:4 | +12
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 5-0-0 | 16:4 | +12