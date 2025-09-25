 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Westfalia Dortmund möchte den "Betriebsunfall Nichtaufstieg" schnellstmöglich korrigieren,
Diese 16 A-Ligisten haben noch eine "weiße Weste"

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

Die Reserve des Oberligisten SpVgg Vreden kassierte in der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld die ersten Verlustpunkte bei der 1:2-Topspiel-Niederlage gegen Verfolger Fortuna Gronau.

FuPa Westfalen blickt auf die Mannschaften, die noch verlustpunktfrei sind.

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Westfalia Dortmund | Dortmund | 7-0-0 | 48:4 | +44

VTS Iserlohn | Iserlohn | 7-0-0 | 48:9 | +39

SpVg Hagen 11 II | Hagen | 7-0-0 | 40:8 | +32

SSV Meschede | HSK | 7-0-0 | 30:2 | +28

TuS Laer | Steinfurt | 7-0-0 | 28:2 | +26

FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 7-0-0 | 27:7 | +20

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 7-0-0 | 26:7 | +19

Eintracht Lemgo | Lemgo | 6-0-0 | 22:5 | +17

VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 6-0-0 | 24:8 | +16

VfB Habinghorst | Herne | 6-0-0 | 23:8 | +15

RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 5-0-0 | 28:1 | +27

TuS Querenburg | Bochum | 5-0-0 | 24:6 | +18

FC Neuruhrort | Bochum | 5-0-0 | 23:8 | +15

SV Liesborn | Beckum | 5-0-0 | 23:10 | +13

SC Füchtorf | Münster | 5-0-0 | 16:4 | +12

Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 5-0-0 | 16:4 | +12

