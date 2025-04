Farat Toku wurde als 11. Regionalliga-Trainer entlassen. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Diese 11 Trainerwechsel hat es in der Regionalliga West gegeben In der laufenden Regionalliga West hat es bereits elf Trainerwechsel gegeben. FuPa zeigt euch, welche Coaches ihren Posten räumen mussten. Ein Trainer hat sogar unmittelbar nach seiner Entlassung einen neuen Klub in dieser Liga gefunden.

Farat Toku ist in der Regionalliga West ein bekannter Trainer, nicht zuletzt wegen seines Engagements bei der SG Wattenscheid 09 (2014 bis 2020). Nach anderthalb Jahren beim SV Rödinghausen wurde der bald 45-Jährige (Geburtstag am 20. April) noch am Samstag entlassen, weil die Entwicklung der Ostwestfalen nicht erst seit der 1:4-Heimpleite gegen den FC Gütersloh stagnierte. FuPa zeigt euch, welche elf Trainer in dieser Saison bereits vorzeitig gehen mussten.

Toku (1) war am Samstag nicht der einzige Trainer, der entlassen wurde. Während Entlassungen aus sportlichen Gründen zum normalen Ablauf innerhalb einer Saison zählen, war die Maßnahme von Eintracht Hohkeppel dagegen besonders. Der Aufsteiger, der um den Klassenerhalt kämpft, trägt seine Heimspiele beim 1. FC Düren aus. Dürens Spielercasting nach Rücktritt von Mannschaft und Spieler als Insolvenzfolge soll hier diesmal nicht ausgeführt werden, aber Iraklis Metaxas (2) bezeichnete Dürens kreative Maßnahme als "Kirmesveranstaltung". Das war für Hohkeppel als Mieter nicht duldbar. Tyrala wechselt innerhalb der Regionalliga West

Hohkeppel hatte sich Ende August, Anfang September bereits von Mutlu Demir (3) getrennt. Und Düren ist auch ein gutes Stichwort, schließlich ist Kristopher Fetz (4) seit seiner fristlosen Kündigung ebenfalls kein Coach mehr. Während sich der SC Wiedenbrück von Daniel Brinkmann (5) getrennt hatte, war auch beim zurückgezogenen Türkspor Dortmund eine Menge los. Aufstiegstrainer Sebastian Tyrala (6) musste wie Demir frühzeitig gehen, sein Nachfolger Yakup Göksu (7) blieb nicht allzu lange im Amt. Tyrala ist der einzigerCoach in dieser Liste, der zeitnah in die West-Gruppe zurückkehrte, denn gute zwei Monate später wurde der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund neuer Trainer des Wuppertaler SV und beerbte René Klingbeil (8), der deutlich erfolgreicher beim KSV Hessen Kassel in Amt und Würden ist. Auch zwei Wechsel in Bocholt, Lewejohann war zunächst nur Co-Trainer