Diese 11 Bayernligisten würden gerne in die Regionalliga Am heutigen Freitag endete die Bewerbungsfrist für die Teams aus der 3. Liga und den Bayernligen von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Streben nach Höherem: Die Kicker des TSV Landsberg wollen in die Regionalliga aufsteigen. Der Verein hat dafür die erste formelle Hürde genommen. – Foto: Simon Eiler

Am heutigen Freitag, den 27. März endete für die Drittligisten und Bayernligisten die Bewerbungsfrist die Regionalliga Bayern. Die aktuell 18 Regionalliga-Team hatten ihre Unterlagen bereits abgegeben.

Aus der 3. Liga haben alle vier bayerischen Klubs TSV 1860 München, der SSV Jahn Regensburg, FC Ingolstadt 04 und Schweinfurt 05 ihre Unterlagen eingereicht. Während es sich bei den drei Erstgenannten eher um einen formellen Akt handelt, werden die Schweinfurter die Lizenz für die Regionalliga tatsächlich benötigen, denn der FC 05 wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder aus der 3. Liga absteigen.



Insgesamt elf Bayernligisten haben sich für die Regionalliga beworben, fünf Vereine aus der Bayernliga Nord, sechs aus der Bayernliga Süd. Nach gesicherten FuPa-Informationen handelt es sich um folgende Klubs:







SC Eltersdorf, ASV Neumarkt, ASV Cham, FC Eintracht Bamberg, FC Ingolstadt 04 II Bayernliga Nord (5)SC Eltersdorf, ASV Neumarkt, ASV Cham, FC Eintracht Bamberg, FC Ingolstadt 04 II Bayernliga Süd (6)

TSV 1860 München II, TSV Landsberg, SV Kirchanschöring, SV Erlbach, FC Pipinsried, SV Schalding-Heining







Damit haben sich in dieser Saison zwei Bayernligisten mehr als im Vorjahr um die Zulassung zur Regionalliga bemüht. In der Saison 2024/25 waren es noch neun. Der BFV wähnt sich damit auf dem richtigen Weg, wie Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der den Vorsitz der Zulassungskommission innehat, betont: "Das sind absolut erfreuliche Zahlen. Die Zunahme der Bewerber ist ein deutliches Signal für die Attraktivität und den sportlichen Reiz unserer Spitzenliga."



Wie geht`s nun weiter? "Während die Unterlagen der Drittligisten und der Bayernliga-Vereine jetzt geprüft werden, hat die Zulassungskommission allen 18 aktuell in der Regionalliga Bayern spielenden Klubs positive Bescheide erstellt – elf davon müssen im nächsten Schritt Bedingungen und/oder Auflagen erfüllen und die entsprechenden Nachweise erbringen. Die vier Dritt- und elf Bayernligisten erhalten ihre Bescheide dann bis Ende April", schreibt der BFV in einer offiziellen Mitteilung.