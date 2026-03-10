Diepholz schlägt Barenburg mit 4:2

Mit einer spielerisch beeindruckenden ersten Hälfte stellte Diepholz früh die Weichen auf Sieg gegen TuS Barenburg. Vier Tore bis kurz nach Wiederanpfiff sorgten für klare Verhältnisse, ehe zwei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit das Ergebnis noch etwas kosmetisch korrigierten.
Diepholz hat sich im Heimspiel gegen TuS Barenburg dank einer starken ersten Halbzeit mit 4:2 durchgesetzt. Vor allem in den ersten 46 Minuten zeigte die Mannschaft eine spielerisch überzeugende Leistung und erspielte sich einen komfortablen Vorsprung, der trotz zweier Gegentreffer nach der Pause Bestand hatte.
Der Torreigen begann in der 31. Minute mit einer sehenswerten Kombination. Kassling spielte einen präzisen Vertikalpass in Richtung Strafraum auf Jason Gazenbiller, der den Ball überlegt im langen Eck zur Führung unterbrachte. Nur drei Minuten später vollendet Marian Wagner per Kopf der zum 2:0 vollendete.
Auch beim dritten Treffer war Louis Gazenbiller beteiligt. Mit einem Seitenwechsel schickte er Daniel Allin in den Strafraum, der den Ball mit dem linken Fuß entschlossen ins lange Eck zum 3:0 schießt.
Kurz nach Wiederanpfiff folgte der vierte Treffer – erneut sehenswert herausgespielt. Gazenbiller setzte sich auf der Außenbahn durch und bediente Daniel Allin am zweiten Pfosten. Dieser ließ den Torhüter aussteigen und schob zum 4:0 ein.
Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit schlichen sich jedoch Unkonzentriertheiten ein, wodurch Barenburg durch Lauritz Müller und Tim Riekmann noch zu zwei Treffern kam. Am verdienten Diepholzer Sieg änderte das jedoch nichts mehr.
SG Diepholz – TuS Barenburg 4:2
SG Diepholz: Mustafa Gören, Lasse Kassling (94. Till Schulze), Waldemar Lell, Mazlum Sünün, Marian Wagner, Maximilian Klester, Louis Gazenbiller, Lukas Sieveke (75. Amadou Jallow), Bennet Wünning, Jason Gazenbiller (83. Shiar Ammo), Daniel Allin (63. Tjark Alscher) - Co-Trainer: Oliver Marcordes
TuS Barenburg: Thomas Schmidt, Malte Goldscharfe, Tasjan Pieper, Simon-Moritz Kahlmann, Niklas Meyer, Josha Ludewig (66. Tim Riekmann), Sascha Husmann, Lauritz Müller, Kasimir Stubbe (60. Michael Fritz Siedenberg), Bennet Lüdecke (45. Rene Schlaak), Finn Schwenker (88. Marcel Neumann) - Trainer: Piotr Skitek
Schiedsrichter: Lukas Kruse
Tore: 1:0 Jason Gazenbiller (31.), 2:0 Marian Wagner (34.), 3:0 Daniel Allin (41.), 4:0 Daniel Allin (46.), 4:1 Lauritz Müller (56.), 4:2 Tim Riekmann (85.)
