Diepholz schlägt Barenburg mit 4:2 Überragende erste Halbzeit entscheidet die Partie – Allin trifft doppelt, starke Kombinationen führen zum klaren Vorsprung

Mit einer spielerisch beeindruckenden ersten Hälfte stellte Diepholz früh die Weichen auf Sieg gegen TuS Barenburg. Vier Tore bis kurz nach Wiederanpfiff sorgten für klare Verhältnisse, ehe zwei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit das Ergebnis noch etwas kosmetisch korrigierten.

Diepholz hat sich im Heimspiel gegen TuS Barenburg dank einer starken ersten Halbzeit mit 4:2 durchgesetzt. Vor allem in den ersten 46 Minuten zeigte die Mannschaft eine spielerisch überzeugende Leistung und erspielte sich einen komfortablen Vorsprung, der trotz zweier Gegentreffer nach der Pause Bestand hatte. Der Torreigen begann in der 31. Minute mit einer sehenswerten Kombination. Kassling spielte einen präzisen Vertikalpass in Richtung Strafraum auf Jason Gazenbiller, der den Ball überlegt im langen Eck zur Führung unterbrachte. Nur drei Minuten später vollendet Marian Wagner per Kopf der zum 2:0 vollendete.