Diep mit Dreierpack in 16 Minuten – TuS Holzkirchen vergoldet Hinrunde

Beim 5:3 gegen Ebersberg glänzt vor allem TuS-Neuzugang Gilbert Diep, der mit drei Toren in 16 Minuten entscheidend zum Erfolg beiträgt.

Holzkirchen/Ebersberg – Die Hinrunde in der Bezirksliga Ost ist Geschichte. Und die Halbzeitbilanz des TuS Holzkirchen kann sich mehr als nur sehen lassen. 28 Zähler aus 14 Partien waren es bislang. Nach dem fulminanten 5:3-Auswärtssieg am Samstagnachmittag bei Aufsteiger Ebersberg kamen drei weitere hinzu.

Bedeutet: ein sicherer dritter Platz. „Mit der Punkteausbeute bin ich sehr zufrieden“, bestätigt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Wir wollten die gute Hinrunde unbedingt vergolden. Das haben wir geschafft.“

Dabei veränderte der Trainer seine Startelf auf zwei Positionen. Bastian Eckl vertrat Robert Manole im zentralen Mittelfeld und der Torschütze des Last-Minute-Tores gegen den TSV Ampfing, Maximilian Freundl, ersetzte Elias Schnier. Die Grundordnung veränderte sich dadurch nicht. Auch der junge Maximilian Avril begann wieder auf der Sechser-Position.

Tim Feldbrach bringt TuS Holzkirchen in Führung

Während in den ersten fünf Minuten die Holzkirchner noch durchaus überrascht wirkten, rissen sie in der Folge die Kontrolle komplett an sich. „Am Anfang hatten wir ein bisschen Stress“, betont Akkurt. „Ebersberg hat sehr mutig gespielt. Danach haben wir das Geschehen aber im Griff gehabt.“

Nicht zuletzt konnten die TuS-Kicker die Überlegenheit auch in Zählbares ummünzen. Es dauerte dennoch bis zur 25. Minute, ehe Tim Feldbrach zur erlösenden 1:0-Führung traf. Nach einem Pass von der linken Seite nahm der Angreifer den Ball gekonnt mit und zirkelte ihn Sekundenbruchteile später ins Eck.

Stefan Hofinger macht Doppelschlag perfekt

Nur fünf Minuten später legte Teamkollege Stefan Hofinger nach. Nach einem wunderbaren Zuspiel blieb er im Duell gegen Ebersbergs Keeper cool und schob zum 2:0 für die Gäste ein.

Kurz nach dem Seitenwechsel machten die Holzkirchner dort weiter, wo sie aufgehört hatten: mit dem Toreschießen. Wobei die zweite Hälfte eigentlich zur Show des Gilbert Diep geriet. Der Topneuzugang des TuS kommt erst seit wenigen Wochen konstant zum Einsatz, nachdem ihn gleich zu Saisonbeginn eine Blinddarm-Operation ausgebremst hatte.

Diep "belohnt sich" mit Dreierpack

Doch drei Treffer in der zweiten Halbzeit machten deutlich: Diep ist jetzt da. „Er hat das Spiel zu unseren Gunsten gedreht und sich endlich für den eigenen Aufwand belohnt“, findet Akkurt. „Es freut mich sehr für ihn.“

Zunächst verwertete Diep den Abpraller nach einem Feldbrach-Schuss aus kurzer Distanz zum 3:0 und nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Ebersberg zirkelte er in der 56. Minute einen Freistoß zum 4:1 wunderbar ins Netz. Mehr als die Vorentscheidung.

Ebersberger Treffer ändert nichts mehr

Zwar gaben die Gastgeber nicht auf und kamen kurz darauf mit Dominik Pries noch einmal auf 2:4 heran, doch Dieps dritter Streich und damit ein Hattrick binnen 16 Minuten in der 64. Minute machte alles klar.

„Dann war bei uns schon ein wenig die Konzentration weg“, räumt Akkurt ein. So trafen die Ebersberger in der Schlussphase noch zum 3:5, was den Holzkirchner Auswärtssieg aber nicht mehr gefährdete. Der Schlusspunkt einer starken Hinrunde des TuS.