Dienstagabend: Victoria Mennrath fordert den KFC Uerdingen

Für den KFC Uerdingen steht nach dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg (1:3) und dem furiosen 5:2-Erfolg über den 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein die nächste Englische Woche an: Am Dienstagabend testen die Uerdinger gegen Victoria Mennrath, dem Dritten der Landesliga, Gruppe 1.
Um 19.15 Uhr wird die Partie am Dienstag in Mennrath angepfiffen. Vermutlich werden beide Trainer auch den Akteuren Spielzeit geben, die zuletzt weniger gespielt haben. Für Mennrath ist der Test gegen den KFC aber auch eine gute Standortbestimmung: Zwar kassierte die Victoria gegen den VfB 03 Hilden II beim 2:3 am Sonntag eine überraschende Niederlage, mit Rang drei zählt das Team von Marc Trostel aber zu den Überraschungen der Saison.
Auch beim KFC Uerdingen sieht die Welt wieder besser aus. Im Niederrheinpokal scheiterte der Regionalliga-Absteiger zwar erwartungsgemäß am Drittliga-Tabellenführer aus Duisburg, verkaufte sich aber auf und neben dem Platz gut. Belohnt wurde die Truppe von Julian Stöhr dann beim 5:2 gegen Monheim, wodurch der KFC auf Rang vier gesprungen ist.
Einen Livestream oder FuPa.tv wird es am Dienstag wegen der Kurzfristigkeit nicht geben, vielleicht aber einen Liveticker. Haltet hierzu FuPa im Blick:
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath