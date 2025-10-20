Der KFC testet in Mennrath. – Foto: Ralph Görtz

Dienstagabend: Victoria Mennrath fordert den KFC Uerdingen Der KFC Uerdingen testet nach den Spielen gegen den MSV Duisburg und den 1. FC Monheim gegen Victoria Mennrath. Der Landesligist spielt eine starke Saison.

Für den KFC Uerdingen steht nach dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg (1:3) und dem furiosen 5:2-Erfolg über den 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein die nächste Englische Woche an: Am Dienstagabend testen die Uerdinger gegen Victoria Mennrath, dem Dritten der Landesliga, Gruppe 1.

Morgen, 19:15 Uhr Victoria Mennrath Mennrath KFC Uerdingen KFC Uerdingen 19:15 PUSH Um 19.15 Uhr wird die Partie am Dienstag in Mennrath angepfiffen. Vermutlich werden beide Trainer auch den Akteuren Spielzeit geben, die zuletzt weniger gespielt haben. Für Mennrath ist der Test gegen den KFC aber auch eine gute Standortbestimmung: Zwar kassierte die Victoria gegen den VfB 03 Hilden II beim 2:3 am Sonntag eine überraschende Niederlage, mit Rang drei zählt das Team von Marc Trostel aber zu den Überraschungen der Saison.

Auch beim KFC Uerdingen sieht die Welt wieder besser aus. Im Niederrheinpokal scheiterte der Regionalliga-Absteiger zwar erwartungsgemäß am Drittliga-Tabellenführer aus Duisburg, verkaufte sich aber auf und neben dem Platz gut. Belohnt wurde die Truppe von Julian Stöhr dann beim 5:2 gegen Monheim, wodurch der KFC auf Rang vier gesprungen ist. Einen Livestream oder FuPa.tv wird es am Dienstag wegen der Kurzfristigkeit nicht geben, vielleicht aber einen Liveticker. Haltet hierzu FuPa im Blick: