Dienstag-Testspiele: Siege und Niederlage für die Landesligisten

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
SV Waldhausen – DJK Schwabsberg-Buch 3:2
TSV Heimenkirch – SGM Unterzeil/Seibranz 5:1
Tore: 1:0 Daniel Lau (14.), 2:0 Jens Berger (18.), 3:0 Maximilian Härtl (26.), 4:0 Simon Weber (80.), 4:1 Jonas Kaufmann (84. Foulelfmeter), 5:1 Christian Eberle (87.)
SG Aulendorf – FV Bad Schussenried 3:6
Tore: 1:0 Daniel Litz (4.), 1:1 Stephen Liebhardt (16.), 2:1 (25. Eigentor), 3:1 David Miller (30.), 2:2 Daniel Schmid (31.), 2:3 Luca Maucher (40.), 3:4 (58.), 3:5 Luca Maucher (79.), 3:6 Daniel Schmid (87.)
FV 08 Unterkochen – TSGV Waldstetten 3:1
TSV Heimsheim – SV Oberreichenbach 3:2
Tore: 1:0 Annika Weber (3.), 2:0 Rieke Bulla (6.), 2:1 (22.), 3:1 Kim Geiger (40.), 3:2 (45.)
SGM Krumme Ebene am Neckar – FV Mosbach 0:3
SV Jungingen – FV Sontheim/Brenz 0:2
SC Türkgücü Ulm – FC Blaubeuren 2:0
19:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach – SV Immenried
19:15 Uhr: SG Thalkirchd./Stiefenhfn. – SV Beuren/Isny
19:00 Uhr: SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – SG SV Amtzell / SV Haslach W
Keine Testspiele geplant.
