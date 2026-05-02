Dienstältester Löwe bleibt an Bord

– Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat die nächste Personalentscheidung mit Signalwirkung getroffen: Nael Najjar bleibt den Nordhessen erhalten und hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Nachdem der Regionalligist bereits die Ausdehnung des Arbeitspapiers von Tyron Duah bekanntgegeben hatte, setzt der Verein damit nun vor allem auf eine Konstante, die den KSV seit Jahren prägt.

Najjar ist nicht nur ein erfahrener Spieler, sondern inzwischen auch ein Gesicht des Vereins. Seit 2014 gehört der 29-Jährige zum Seniorenbereich der Löwen, damit ist er der dienstälteste Spieler im Kader. Sportdirektor Tobias Damm hebt genau diese Rolle hervor. Najjar stehe wie kaum ein anderer für die Werte des Vereins, sagt Damm, und beschreibt ihn als verlässlichen Leistungsträger, Führungsspieler und Identifikationsfigur für das Umfeld. Gerade in einer Zeit, in der langfristige Bindungen im Fußball seltener würden, wertet der KSV die Einigung deshalb als bewusstes Zeichen.

Auch sportlich bleibt Najjar ein wichtiger Faktor. In der laufenden Regionalliga-Saison kam der Defensivspieler auf 18 Einsätze, dazu erzielte er ein Tor beim Spiel in Bahlingen. Noch schwerer wiegt aus Kasseler Sicht allerdings seine Rolle innerhalb der Mannschaft: als erfahrener Akteur, der für Stabilität steht und dem Team Orientierung geben soll.