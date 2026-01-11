Diendorf/Nabburg stößt Pfreimd vom Hallenthron

Das Endspiel begann denkbar ungünstig für den späteren Titelträger. Noch in der 1. Minute brachte Michael Hägler Pfreimd in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es lange. Hintenraus nahm Diendorf/Nabburg den Kopf hoch. Finn Grünauer schnürte innerhalb einer Minute einen Doppelpack – Spiel gedreht! Anschließend war Zittern angesagt, doch die Hallen-SG der beiden benachbarten Kreisligisten brachte die knappe Führung über die Ziellinie. Zuvor ging es auch im „kleinen Finale“ um richtig was, würde sich der Gewinner doch ebenfalls für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. In einem 50/50-Match erzielte Schwarzhofen spät den 1:0-Siegtreffer gegen Roding.



In der Vorrundengruppe L sicherte sich die SG Diendorf/Nabburg mit fünf Punkten den Gruppensieg vor der punktgleichen SpVgg Pfreimd. Das Direktduell endete 1:1 unentschieden, das bessere Torverhältnis gab den Ausschlag zugunsten der Spielgemeinschaft. Vier Zähler reichten dem SV Bernried nur für den undankbaren dritten Platz. Deutlicher gestaltete sich der Endstand in der Gruppe S. Hier blieb der TB 03 Roding ohne Makel und gewann alle Spiele. Weiter kam auch der zweimal siegreiche SV Schwarzhofen. Im letzten Gruppenspiel hätte der FC OVI-Teunz (3) nochmal alles auf den Kopf stellen können, musste sich aber Roding mit 0:2 beugen.



Eng umkämpft verliefen die zwei Halbfinalspiele. Jeweils setzte sich das klassentiefere Team durch. Schluss war für Schwarzhofen. Der Süd-Bezirksligist wurde vom Diendorf/Nabburg in die Knie gezwungen. Julian Lobinger brachte die SG in Front, ein Sechsmetertor sorgte dann für das 2:0. Emre Kaya brachte Schwarzhofen kurz darauf nochmal auf ein Tor heran, doch der Gegner brachte die knappe Führung ins Ziel. Im Anschluss behauptete sich Pfreimd mit 3:1 gegen Roding. Die SpVgg entpuppte sich als angebrühter. Michael Hägler mit einem Doppelpack und Dominik Fiedler stellten auf 3:0. Mehr als ein Treffer von Niklas Wolfram zum Endstand war für den Ausrichter nicht mehr drin.





Halbfinale

Diendorf/Nabburg – Schwarzhofen 2:1 (Tore: Lobinger, k.A./Sechsmeter – Kaya)

Roding – Pfreimd 1:3 (N. Wolfram – Hägler/2, Fiedler)



Spiel um Platz 3

Schwarzhofen – Roding 1:0



Finale

Diendorf/Nabburg – Pfreimd 2:1 (Grünauer/2 – Hägler)





