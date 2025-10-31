Diendorf verpasst große Chance – Detag erwartet Nabburg

In der Kreisliga West wurde am gestrigen Donnerstag nachgeholt. Dabei kam der SV Diendorf nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht TSV Nittenau hinaus, verpasste dadurch einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Am Sonntag nun erwarten die Diendorfer den außer Form geratenen Rangdritten SV Haselbach. Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II begrüßt den FC Schmidgaden, während Verfolger TV Nabburg seine Koffer packt und beim TSV Detag Wernberg aufschlägt. Alle Matches des 16. Spieltags finden erst am Sonntag statt.

Der TSV Nittenau trat am gestrigen Abend zum Nachholspiel vom elften Spieltag beim SV Diendorf an. Die Partie mündete vor 120 Zuschauern in einem 1:1-Remis. Die Hausherren gingen in der achten Minute dank Christopher Burggraf in Front, doch der TSV konnte in der 36. Minute durch Umut Demirtas den Ausgleich erzielen. Nach der Pause fielen keine weiteren Tore mehr. Damit verpasste der SVD die Chance auf einen echten Befreiungsschlag in der Tabelle. Schiedsrichter: Michael Schießl, Mohammad Almayuf, Benjamin Brauner





Hinspiel: 1:1. Der TSV Stulln (6., 23) empfängt zum 16. Spieltag den FC OVI-Teunz (8., 21). Im Hinspiel lieferten sich die beiden Kontrahenten eine Partie auf Augenhöhe. Auch am vergangenen Spieltag war für beide Teams nur ein Punkt drin, der TSV Stulln lieferte sich eine torlose Partie gegen den TSV Detag Wernberg und OVI-Teunz kam gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II immerhin zu einem 1:1-Remis.







Hinspiel: 1:0. Der SV Kemnath a.B. (4., 28) tritt am kommenden Wochenende beim TSV Dieterskirchen (13., 9) an, der sich im Hinspiel den Dreier schnappte. Mit einem knappen Heimsieg konnte sich Kemnath a.B. zuletzt gegen die DJK Dürnsricht-Wolfing behaupten. Doch auch Dieterskirchen sicherte sich am vergangenen Wochenende beim SV Haselbach überraschenderweise die Maximalausbeute.





Hinspiel: 0:0. Beim TSV Nittenau (14., 8) tritt zum Rückrundenduell die SG Silbersee 08 (7., 22) an. Der Gastgeber konnte sich am 15. Spieltag keine Punkte beim TV Nabburg sichern, die SG Silbersee hingegen holte sich gegen den SV Diendorf einen Punkt im 2:2-Remis.







Hinspiel: 2:4. Der TSV Detag Wernberg (9., 21) macht am kommenden Sonntag den Gastgeber für den TV Nabburg (2., 35), der sich im Hinspiel den Dreier einholen konnte. Mit einem torlosen Remis konnte sich Detag Wernberg zuletzt beim TSV Stulln einen Punkt sichern. Der TVN hingegen holte sich erwartungsgemäß den Dreier gegen den TSV Nittenau.







Hinspiel: 1:0. Der 1. FC Schmidgaden (11., 13) musste sich im Hinspiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (1., 36) geschlagen geben und tritt am kommenden Sonntag zum Rückspiel an. Die Schwandorfer ließen am letzten Spieltag Federn, nahmen aus dem 1:1 beim FC OVI-Teunz nur einen Punkt mit. Für Schmidgaden gab es eine Niederlage beim SC Katzdorf und somit keine Punkte am vergangenen Spieltag.







Hinspiel: 1:2. Die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 9) empfängt zum 16. Spieltag den SC Katzdorf (5., 23), der sich in der Hinrunde den Dreier holte. Mit einem knappen Heimdreier belohnte sich Katzdorf zuletzt; die DJK Dürnsricht hingegen musste sich vor Wochenfrist beim SV Kemnath a.B. geschlagen geben.





Hinspiel: 3:6. Der SV Haselbach (3., 32) tritt am kommenden Sonntag beim SV Diendorf (11., 12) an. Mit einem Remis ging Diendorf am 15. Spieltag bei der SG Silbersee 08 vom Platz und musste sich im Hinspiel gegen den SV Haselbach geschlagen geben. Der SVH konnte zuletzt ebenfalls keine Punkte gegen den TSV Dieterskirchen einholen und rutschte auf den dritten Platz ab.