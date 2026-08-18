Diemeltal nutzt Immenhäuser Fehler konsequent aus von Kristoffer Koch · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen musste sich im zweiten Heimspiel der Saison in der Kreisoberliga der SG Diemeltal 08 mit 1:4 geschlagen geben. Ausschlaggebend war vor allem eine schwache Anfangsphase, in der die Gäste bereits nach 15 Minuten mit 2:0 führten. Danach fand die TSV deutlich besser ins Spiel und hatte durchaus die Möglichkeit, die Partie noch zu drehen. In der zweiten Hälfte machten es sich die Immenhäuser allerdings durch vermeidbare Fehler selbst schwer. Die Anfangsphase verschlief die TSV komplett. In der 9. Minute kam es im Zweikampf zwischen Max Busch und seinem Gegenspieler im Strafraum zu einem Foul. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Rothschild sicher zum 0:1. Nur sechs Minuten später wurde die Immenhäuser Defensive erneut ausgespielt. Steffen Rothschild nutzte die sich bietende Möglichkeit und erhöhte auf 0:2.

Erst danach kam die TSV richtig ins Spiel. Die Mannschaft von Trainer Marco Schneider erarbeitete sich nun immer wieder gute Möglichkeiten, spielte die Angriffe allerdings teilweise nicht konsequent genug zu Ende. In der 29. Minute gelang dann der Anschlusstreffer. Nils Hellwig zog ab, der Torhüter konnte den Schuss zunächst parieren, doch Gustav Guder war beim Nachschuss zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Bis zum Halbzeitpfiff blieb Immenhausen dran und hatte weitere Möglichkeiten zum Ausgleich. Besonders sehenswert war ein Abschluss von Roman Sedmera aus rund 16 Metern. Sein Schuss schien genau im oberen Eck einzuschlagen, doch der Gästekeeper zeigte eine starke Parade und lenkte den Ball noch am Tor vorbei.