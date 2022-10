Dielheim siegt knapp und zieht ins Finale ein!

Dielheim war von Beginn an da und man merkte den Jungs an, dass man unbedingt das Spiel gewinnen wollte, um ins Finale einzuziehen. Nachdem sich beide Mannschaften zunächst ein wenig abgetastet hatten und die Gastgeber die Spielkontrolle übernahmen, war es Fabian Rausch, der in der 29. Spielminute den wichtigen 1:0 Führungstreffer für die SGD erzielte. Der Tabellenführer der Kreisliga blieb weiter dran und versuchte nachzulegen. Der Aufwand wurde mit dem 2:0 belohnt, als Daniel Pichler in der 40. Spielminute einen langen Pass von David Baust klasse verarbeitete und im kurzen Eck unterbrachte. Wenige Minuten später pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeitpause und Dielheim belohnte sich nach einer guten Vorstellung mit einer verdienten 2:0 Führung.

Nach dem Seitenwechsel war es vor allen Dingen für Dielheim wichtig, nicht nachzulassen, denn die Gäste aus Mauer mussten mutiger auftreten, um das Ruder herumreißen zu können. Die junge Mannschaft der SGD kam schlecht aus der Kabine und es funktionierte so gut wie nichts mehr. Die Gäste nutzten die Phase und waren die bessere Mannschaft. Es dauerte nur wenige Minuten, als Maik Grund ein Missverständnis zweier Abwehrspieler der Heimmannschaft eiskalt ausnutzte und zum Anschlusstreffer verwandelte. Mauer war nun am Drücker und Dielheim musste schnellstmöglich wieder in die richtige Spur finden. Es vergingen nur wenige Augenblicke, als Maik Grund einen Weitschuss in den Winkel platzierte und seinen Doppelpack perfekt machte. Nun war das Spiel wieder ausgeglichen und Dielheim fing sich kurze Zeit später zu fangen. In der 61. Spielminute war es ein Eckball, der zum nächsten Treffer führte. Doch diesmal wieder auf Seiten der Gastgeber. Die Hereingabe von Til Hartmann landete beim freistehenden Jannis Filsinger, der zur erneuten Führung einköpfte. Für die Heimmannschaft sehr wichtig in dieser Phase! Dielheim hatte nun wieder mehr Selbstvertrauen getankt und das Spiel erstmal wieder im Griff. Doch die Gäste aus Mauer ließen nicht nach und kamen in der Schlussphase wieder zurück in die Partie. Mauer war nun dran und drängte Dielheim mit vielen langen Bällen in die eigene Hälfte. Es war schon die Nachspielzeit angebrochen, als die Gäste eine Riesenchance hatten, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch das Glück war auf der Seite der Hausherren. Am Ende brachte Dielheim die knappe 3:2 Führung über die Zeit und zieht damit in das Pokalfinale ein. Herzlichen Glückwünsch an die Mannschaft von Björn und Christian Laier!