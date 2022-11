Dielheim siegt im Topspiel!

SG 1945 Dielheim – VFB Leimen 2:0 (1:0)

Beim letzten Heimspiel des Jahres war der Tabellenzweite VFB Leimen zu Gast im Dielheimer Pfarrer-Martin-Walter-Stadion. Man konnte bereits vor der Partie von einem echten Topspiel sprechen, da die SG mit nur zwei Punkten hinter Leimen auf dem dritten Tabellenplatz stand.

In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Fußballspiel, aber die Gäste hatten die besseren Offensivmöglichkeiten. Doch der Tabellendritte war die effektivere Mannschaft und nutze in der 42. Spielminute Ihre Chance zum Führungstreffer. Til Hartmann, der bereits unter der Woche in Lobbach traf, konnte erneut die SG in Führung bringen. Mit einem knappen Spielstand von 1:0 ging es zunächst in die Halbzeitpause.