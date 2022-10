Dielheim mit erster Saisonniederlage in Neuenheim!

Als ungeschlagener Tabellenführer musste die SG 1945 Dielheim am 07. Spieltag der Kreisliga Heidelberg zum ASC Neuenheim II reisen. Die Statistik gegen Neuenheim war aus Dielheimer Sicht ziemlich negativ, denn die letzten vier Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Heidelberger Mannschaft. Daran sollte sich etwas ändern und die SG wollte ihren positiven Lauf weiter fortführen.

Der Beginn war schonmal großartig, als Til Hartmann die Gäste bereits in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Führung war bereits frühzeitig Geschichte, als der ASC nur wenige Minuten später ausgleichen konnte. Danach gelang der SG so gut wie gar nichts, sodass die Gastgeber eiskalt zuschlugen. Zwischen der 22. und 30. Minute wurde die Partie bereits frühzeitig entschieden, als Neuenheim auf 5:1 erhöhen konnte. Die Tore fielen wie am Fließband, sodass Dielheim zwischen die Räder kam. Beim ASC funktionierte in dieser Phase alles und jeder Schuss war ein Treffer. Mit dem Halbzeitpfiff konnte Dielheim auf 2:5 verkürzen. Torschütze war Nicolas Heinrich, der seinen 6. Saisontreffer erzielte.

Viele Tore wurden im ersten Durchgang für die Zuschauer präsentiert. Für die SG war das Ziel für die zweite Hälfte klar - Hinten nichts mehr anbrennen lassen und vorne die Chancen nutzen, um doch noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Dielheim versuchte alles in das Spiel zu werfen was ging, auch personelle Änderungen wurden durchgeführt. Die Tore blieben leider aus, allerdings machte es Neuenheim auch sehr gut und stand in der Defensive kompakt. Auf beiden Seiten fiel kein Treffer mehr, sodass die SG die erste Niederlage einstecken musste. Dennoch bleibt man aufgrund eines sehr guten Torverhältnisses an der Tabellenspitze.