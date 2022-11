Dielheim gibt das Spiel in Lobbach aus den Händen!

Im ersten Durchgang war es ein etwas ereignisarmes Spiel mit wenig Toraktionen. Die Hausherren hatten von Beginn versucht, vorne zu pressen und so die Dielheimer Defensive früh unter Druck zu setzen, doch Dielheim konnte sich oftmals gut aus den Pressing-Situationen lösen, sodass die Hausherren am Ende nur den ein oder anderen harmlosen Weitschuss zu vermelden hatten. Gegen die robuste Lobbacher-Mannschaft hatte Dielheim gute Konterchancen, bei denen allerdings der letzte Pass nicht ankam. So ging es nach den ersten fünfundvierzig Minuten mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam die SGD besser aus den Kabinen und übernahm zunächst die Spielkontrolle. So entstanden auch die ersten nennenswerten Torchancen. In der 70. Spielminute war es eine Einzelaktion von Til Hartmann, der den ersten Treffer des Spiels erzielte. Doch die Führung hielt leider nicht lange an. Zunächst konnte zwar ein Eckball abgewehrt werden, doch ein Lobbacher-Spieler stand aus rund 20 Meter genau richtig und hämmerte die Kugel per Direktabnahme ins Eck. Ein Traumtor für die Hausherren und umso bitterer für die Dielheimer Truppe. Nun ging es hin und her. Dielheim hatte eine Großchance, um den erneuten Führungstreffer zu erzielen, allerdings wollte die Kugel nicht ins Tor. Die Hausherren versuchten in der Schlussphase nochmal Druck aufzubauen und belohnten sich nach einer Unstimmigkeit der Dielheimer Defensive mit dem Treffer zum 2:1. Für die SG reichte es am Ende nur noch für zwei Halbchancen, die allerdings nicht gefährlich wurden. So musste die SG nach einer 1:2 Niederlage mit null Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.