Dielheim fügt der FG Rohrbach erste Saisonniederlage zu!

Nach vier sieglosen Spielen in Folge, läuft die Reserve der SG 1945 Dielheim ihren Erwartungen hinterher. Am vergangenen Mittwochabend war beim nächsten Heimspiel die FG Rohrbach zu Gast, die bis dato ungeschlagen waren und bis auf ein Unentschieden alle Partien gewinnen konnten.

Im ersten Durchgang war es auf weiten Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, ohne das großartige Torchancen zum Vorschein kamen. Die Defensivreihen standen sehr gut und ließen nur wenig zu. Nach einer knappen halben stunde war das Glück auf Seiten der SG. Ein gefährlicher Pass der Rohrbacher Defensive musste im Zentrum entsprechend geklärt werden, doch die Kugel ging in Richtung des eigenen Tors, über den herauskommenden Keeper. So fiel der Führungstreffer für die Hausherren durch ein Eigentor. Danach verlor die SG ein wenig den Faden. In dieser Phase folgte der Ausgleichstreffer für die Gäste durch ein Kopfballtreffer. Dielheim versuchte alles daran zu setzen, wieder in Führung zu gehen und belohnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Erneut mit großer Mithilfe der Gäste, wurde ein Rückpass zum Gästekeeper von Mike Hartel abgefangen, der die Kugel nur noch im leeren Tor unterbringen musste. So ging es mit einer knappen 2:1 Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel versuchte die SG da weiterzumachen, wo Sie zuvor aufhörten. Schnell wollte man den nächsten Treffer nachlegen, um Sicherheit zu gewinnen. Es dauerte auch nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff, als Max Gärtner einen genialen Pass auf Mike Hartel spielte und dieser frei vor der Hütte zum 3:1 einschob. Der Flügelspieler der SG belohnte sich nach einer großartigen Leistung mit einem Doppelpack. Rohrbach versuchte nach dem Gegentreffer mutiger nach vorne zu spielen, um nochmal in die Partie zurückzufinden. Der Aufwand lohne sich, als Dielheim etwas schläfrig wurde und den entscheidenden Zweikampf vor dem zweiten Gegentreffer gleich mehrmals verlor. Der Rohrbacher Außenspieler konnte mit großer Mithilfe des Pfostens zum 3:2 verkürzen. So wurde es in der Schlussphase nochmal spannend. Dielheim versuchte weiter auf das nächste Tor zu drängen. Die Möglichkeiten waren gleich mehrmals vorhanden, als der eingewechselte Tiago da Silva gleich mehrmals allein aufs Tor lief, aber die Kugel nicht im Tor unterbringen konnte. Nachdem sich die Gäste in der Nachspielzeit durch eine gelb-rote Karte selbst schwächte, brachte die SG die Führung über die Zeit und hatte Ihr Ziel für den Abend erreicht. Ein Sieg und das noch gegen die FG Rohrbach die bislang ungeschlagen waren!