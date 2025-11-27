Diekirch fordert den Leader heraus

Ebenfalls seine Wichtigkeit hat das Nachbarduell zwischen Gilsdorf und dem seit Wochen punktlosen Bastendorf. Beide stecken im Abstiegskampf fest, der Trend spricht leicht zugunsten der Gastgeber, die aber zuhause antreten, wo sie noch kein Spiel gewinnen konnten. Eine wahre Herkulesaufgabe muss die Alliance Äischdall (14.) gegen den Tabellenzweiten Norden bewältigen. Auch in Hobscheid sind Heimerfolge rar , dazu empfängt man das beste Auswärtsteam der Liga . Wie man trotzdem zu Punkten kommen kann, haben wir Äischdall-Trainer José Monteiro gefragt.

Nach der bitteren Niederlage in Diekirch muss Medernach am Sonntag gegen Schieren antreten, ein weiterer äußerst unbequemer Gegner, der in den letzten vier Spielen 10 Punkte holte und damit über die bessere Ausgangslage verfügen dürfte. Leader Beggen sollte trotz einer bislang überzeugenden Saison seine Gäste aus Diekirch nicht unterschätzen, wobei diese sich zuletzt vor allem gegen Topteams schwertaten. Die Tabellennachbarn Hosingen und Koerich messen sich in einem Sechs-Punkte-Spiel, das sich relativ offen gestalten könnte. Mit Blick nach unten ist für beide ein Sieg durchaus ratsam.

„Wir wissen, dass unsere Position nicht ideal ist. Aber innerhalb der Alliance Äischdall bleibt die Truppe zusammengeschweißt und entschlossen. Die Ergebnisse spiegeln nicht immer die Anstrengungen wider, die wir leisten. An diesem Wochenende haben wir eine gute Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen.

Wir werden gegen Norden antreten, den derzeit Zweiten der Meisterschaft. Es ist ein solides, kohärentes Team, das mit viel Schwung und Selbstvertrauen spielt. Wir wissen, dass es eine große Herausforderung sein wird, aber so ein Spiel kann auch als Auslöser für eine Trendwende dienen. Wenn wir diszipliniert und konzentriert bleiben und jeder seine Rolle spielt, können wir jedem Gegner Probleme bereiten.

Natürlich müssen wir besonders auf ihr Offensivduo achten. Tiago Rocha spielt eine beeindruckende Saison mit 11 Toren und 6 Vorlagen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, er ist ein Freund und aus meiner Sicht ist er der beste Stürmer der Liga, ohne Zweifel. Aber er ist nicht allein: Joao Silva hat bereits 12 Tore und 8 Vorlagen, was viel über seine Gefährlichkeit aussagt. Norden hat zwei Spieler, die ein Spiel jederzeit entscheiden können.

Wir werden hart daran arbeiten, diese beiden Elemente bestmöglich zu kontrollieren. Die Tatsache, dass ich Rocha gut kenne, insbesondere seine Stärken und seine Bewegungen, kann uns helfen, vorauszuplanen und seinen Einfluss zu minimieren. Wir werden alles tun, um unsere Chancen zu maximieren. Dieses Spiel wird schwierig, aber wir werden es mit Ambition, Disziplin und dem Wunsch angehen, zu beweisen, dass unser Platz in der Tabelle unser wahres Potenzial nicht widerspiegelt.“

Das Derby zwischen Mertzig und Useldingen sollte im Prinzip Vorteile bei den Gastgebern erkennen lassen, die mit einem Sieg weiter an den begehrten beiden ersten Plätzen dranbleiben könnten. Wintger wird es auch gegen Kehlen schwer bekommen, sein Punktekonto zu eröffnen. Ein trügerisches Spiel erwartet Lintgen (4.) gegen Mitaufsteiger Fels (12.). Liegen beide in der Tabelle Welten auseinander (26 zu 13 Punkten), so hat die AS Rupensia Lusitanos seit vier Spielen nicht mehr verloren, Lintgen holte nur 4 Zähler in dem gleichen Zeitraum. Trotz Favoritenrolle auf Seiten des FC Minerva könnte diese Begegnung offener werden, als der erste Eindruck vermuten lässt.

Am Sonntag

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr FC Minerva Lintgen Lintgen AS Rupensia Lusitanos Fels Fels 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr AS Wintger Wintger FC Kehlen Kehlen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr FC Sporting Mertzig Mertzig FC Jeunesse Useldingen Useldingen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Gilsdorf Gilsdorf FC 47 Bastendorf Bastendorf 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr FC AS Hosingen Hosingen FC Käerch Käerch 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr FC Avenir Beggen Beggen FCM Young Boys Diekirch Diekirch 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Auswärtssieg

