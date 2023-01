Dieker: ,,Für uns zählt nur der Klassenerhalt!“

Zunächst erläutert Dieker uns kurz wie es dazu kam, dass er nun wieder in Wielen an der Linie steht.

,,Die Hinrunde verlief sowohl für den ASC als auch für mich persönlich in Wietmarschen nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Ich habe mich dann im September dazu entschlossen von meinem Amt als Trainer in Wietmarschen zurückzutreten. Für mich war dieser Schritt leider alternativlos.

Leider sind die Spiele des ASC in den darauffolgenden Wochen nicht so verlaufen wie man sich das erhofft hatte. Im beiderseitigen Einvernehmen hat sich der ASC im November von meinem Nachfolger Albert Lichtendonk getrennt.

Die anschließend eintrudelnde Anfrage, ob ich dem ASC kurzfristig helfen könne, konnte ich nicht ablehnen. Der ASC ist mein Heimatverein. Hier bin ich groß geworden. Der Verein hat mir damals im Alter von 26 Jahren die 1. Mannschaft anvertraut. Ich bin dem ASC sehr dankbar und natürlich habe ich ohne zu zögern meine Hilfe angeboten! Aus den vorbesagten Gründen bin ich nun (wieder) ASC-Trainer. Und das liebend gern.“