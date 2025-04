Diego Diegooo

Zum letzten Spiel der Saison empfing die erste Mannschaft des FC Neumünster den FC Zürich Affoltern auf der Looren. Nachdem man in der vorigen Woche den Klassenerhalt gesichert hatte, galt es nun einen würdigen Abschluss für eine alles in allem gute erste Drittligaspielzeit zu finden. Vor dem Spiel überbrachte uns Moser eine etwas traurige Nachricht, er gab nämlich seinen Rücktritt aus der ersten Mannschaft bekannt. Das Neumünster Urgestein Diego ‚Günthi‘ Moser spielt seit Juniorenzeiten für unsere Farben und zieht nun weiter zu den Senioren. Da wir erst seit 2018 unsere Daten erfassen ist es nicht möglich exakte Zahlen zu Mosers Karriere zu publizieren. Rechnet man die verfügbaren Zahlen jedoch hoch, so kommt der Forchmaradona auf weit über 200 Spiele und ungefähr 50 Tore. Das sind durchaus starke Werte für jemanden der auch oft als Aussenverteidiger eingesetzt wurde. Für dieses Spiel nun führte er uns also ein letztes Mal als Captain und mit der Nummer 10 aufs Feld. Diese Nummer wird künftig nicht mehr vergeben, Mosers Trikot wird im Klubheim über der Fritteuse aufgehängt.

Zum Spiel: Moser führte eine Elf aufs Feld, die in dieser Zusammensetzung noch nie so auf dem Platz stand. Viele Spieler die in dieser Saison oft hintenanstehen mussten, bekamen ihren wohlverdienten Startelfeinsatz und alle diese Spieler zeigten eine wirklich starke Leistung. Aber von vorn. Dank einem Doppelschlag von Sturmspitze Wey, führten die Kleeblätter nach 20 Minuten bereits mit 2:0, vor allem der erste Treffer war dabei besonders sehenswert. Da die zwei anderen Stürmer Meyer und Müller mit zunehmendem Alter erschreckend verletzungsanfällig geworden sind, wäre es wünschenswert auf einen dritten verletzungsanfälligen Stürmer zählen zu können, sodass immerhin einer jeweils auflaufen kann. Sollten allerdings alle drei gleichzeitig fit sein, sind interne Querelen vorprogrammiert, zumal sich Altmeister Tenchio für die nächste Saison wieder angekündigt hat. Wenn das nur gut kommt. Nach der Führung kontrollierte Neumünster das Spielgeschehen und brachte das 2:0 problemlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Stil weiter, Almene traf mittels herrlichem Distanzschuss zum 3:0 und einen weiteren flüssig vorgetragenen Angriff schloss Stachowski zum 4:0 ab. Fussball vom Feinsten. Danach brachten viele Einwechslungen sonstiger Stammspieler nicht unbedingt einen Niveauanstieg mit sich und die blassen Affolterer durften auf 4:2 verkürzen. Das Spiel drohte tatsächlich noch zu kippen, doch der gegnerische Schlussmann hatte Erbarmen und warf Sadiku (kensch Blerim?) den Ball direkt vor die Füsse, sodass dieser zum 5:2 einschieben konnte. Wie man allerdings nach einem solchen Tor derartig jubeln kann, ist nicht abschliessend zu erklären. Den Schlusspunkt eines erfolgreichen Saisonabschlusses setzte Müller der von Wey mustergültig lanciert zum 6:2 einnetzen konnte.