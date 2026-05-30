Diefflen zieht den Kopf aus der Schlinge

Thomas Hofer hat mit dem FC Diefflen den Klassenverbleib geschafft – Foto: Oliver Altmaier

Der FV Diefflen hat sich im letzten Moment noch den Klassenerhalt in der RPS-Oberliga gesichert. Die Saarländer beötigten dringend einen Sieg, sonst wäre der Klassenerhalt wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Entsprechend engagiert gingen die Platzherren zu Werke, führten Treffer von Chris-Peter Haase (9.) und Fabian Scheffer (45. + 5.) zur Pause mit 2:0. Die Rheinländer kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit besser auf, schlossen durch Gabriel Müller in der 54. Minute zum 1:2 auf und waren nun drauf und dran auszugleichen. Deshalb kam dem 3:1 durch Fabian Poss in der 64. Minute eine unglaublich wichtige Bedeutung zu. Fabian Scheffer krönte seine Leistung mit dem 4:1 (80.), das der Entscheidung im Spiel und damit auch der Entscheidung im Abstiegskampf gleich kam.

Engers-Trainer Julian Feit meinte nach dem Spiel: "Wir wollten so gut abschneiden wie möglich, wir wurden nun Fünfter, da ist es auch egal, ob Vereine aus unserer Region besser abschneiden, das war für uns eine Super-Saison. Heute haben wir es leider nicht so hinbekommen. Wir hatten in der zweiten Hälfte Zugriff aufs Spiel, machen da den Anschluss, da waren wir dran. Aber Diefflen war heute besser, sie waren hellwach und wussten, um was es geht. Wir aber hatten viele Ballverluste. Das war leider nicht das erste Mal in den letzten Spielen".

Thomas Hofer sagte nach dem Spiel überglücklich: "Wir wollten diese Entscheidung am letzten Spieltag vermeiden, aber nun war es so. Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir heute gewinnen müssen. Da spielen dann die Temperaturen und ein Gegner, der eine ausgezeichnete Runde spielt, eine Rolle. Es war ein guter Gegner, aber für sie war es heute auch schwer, weil sie ja wussten, dass es für uns um alles geht. Wir waren giftig und bissig in den Zweikämpfen, das war heute vielleicht unser Vorteil. Das wollten wir nutzen. Wir haben diese Drucksituation ja nicht so oft, vorige Woche in Ludwigshafen haben wir sehr schlecht gespielt und waren da der Situation nicht gewachsen. Das war heute anders. Da waren wir zu ängstlich. Aber heute war es wie so oft eine gute Leistung, aber wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht zu Ende gebracht. Engers kam heran und war da phasenweise besser. Das ist uns oft passiert und oft blieben wir gerade zu Hause ohne Punkte. Das war heute anders, wir sind aus dieser Situation noch mal rausgekommen und haben diesmal gewonnen. Im mentalen Bereich haben wir heute einen Riesenschritt gemacht. Chris Haase ist unersetzlich, er ist jetzt 38, wird sicher nicht jedes Spiel auf dem heutigen Niveau bestreiten können, aber er geht mental voran und führt die Truppe. Poss ist 31, da hoffen wir, dass noch ein paar gute Jahre kommen.