Diefflen verliert auch letztes Heimspiel

Der FV Diefflen geht mit zwei Niederlagen in die Sommerpause der RPS-Oberliga. Nach der 0:7 (0:2)-Pleite bei den Sportfreunden Eisbachtal musste sich das Team von Trainer Thomas Hofer im vorgezogenen letzten Spiel am Mittwochabend nun auch dem SV Gonsenheim mit 2:4 (2:2) beugen. Bis zur Pause hielten die Saarländer, bei denen auch einige Spieler mitwirkten, die sonst nicht so oft oder gar nicht spielten, noch gut mit, zwei Gäste-Führungen konnten ausgeglichen werden. Auf den ersten Treffer der Mainzer durch Ryoji Matsumura (13.) antworteten die Saarländer mit dem Ausgleich durch Fabian Poss (23.), den zweiten Treffer der Gäste von Abdellatif El Mahaoui (41.) egalisierte Chris-Peter Haase vom Anstoß weg (42.). Doch im zweiten Durchgang waren die Gäste aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt klar besser, legten durch El Mahaoui (48. und 67.) zwei Treffer zum Endstand nach. Gonsenheim beendet die Liga unabhängig von den Ergebnissen des letzten (Rest-)Spieltags am Samstag als Sechster, Diefflen kann zwar noch zwei Plätze bis auf Rang 14 zurück fallen, hat aber den Klassenerhalt sicher.

Gäste-Trainer Anouar Ddaou, der in der kommenden Runde Wormatia Worms trainiert, sagte nach dem Spiel: "Wir sind froh, wie die Saison gelaufen ist, wir haben eine ausgezeichnete Runde gespielt. Wir hatten ja auch schon davor ein erfolgreiches Jahr, es war schwierig da anzuknüpfen. Deshalb sind wir glücklich wie es gelaufen ist. Wir wollen ja auch hier gewinne, es war eine lange Fahrt, wir sind zu spät gekommen, es gibt viele Jungs die den Verein verlassen, so wie ich auch. Da wollten wir noch mal drei Punkte holen. deswegen war ein toller Abschluss wichtig. Wir feiern am Samstag noch mal so richtig ohne Spiel".