Diefflen startet mit Doppelpack

Der FV Diefflen startet am kommenden Wochenende gleich mit zwei Spielen in dfe Testspielserie vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der RPS-Oberliga. Am Samstag trifft das Team von Trainer Thomas Hofer im Völklinger Stadtteil Wehrden auf den Verbandsligisten FV Siersburg, am Sonntag kommt das Saarlandliga-Team der SV Elversberg auf den heimischen Babelsberg.

Für die Oberligaspieler des FV Diefflen endet die Sommerpause gleich am ertsten Testspiel-Wochenende mit einer Doppel-Belastungsprobe. Trainer Thomas Hofer hat gleich zwei Testspiele über jeweils 90 Minuten angesetzt. Zum Auftakt trifft das Team aus dem Dillinger Stadtteil am Samstagabend um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Wehrden (Kleine Bergstr.) auf den Verbandsligisten FV Siersburg, 20 Stunden danach steht auf dem heimischen Babelsberg (Friedhofsweg) um 15 Uhr ein weiterer Test gegen den Schröder-Saarlandligisten SV Elversberg II an. "Wir wollen alle zur Verfügung stehenden Spieler einsetzen, wir haben ja auch fünf Neuzugänge einzugliedern und in den beiden Spielen sollen alle möglichst viel Spielpraxis bekommen". Dabei spiel sicher auch die zu erwartende Hitze eine große Rolle. Nicht dabei ist Goalgetter Chris Haase, der noch fehlen wird. Da es jeweils sechs Zu- und sechs Abgänge gab, hat sich an der Kadergröße nichts geändert. Mit Fabio Götzinger, Nico Wiltz, Lukas Feka und Marvin Hessedenz sind aber einige arrivierte und routinierte Spieler nicht mehr dabei. Von den Neuen hat zuletzt keiner in der RPS-Oberliga gespielt.