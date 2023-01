Diefflen schon mit zweitem Spiel FV Diefflen: Am Freitagabend gegen Saarlandligist zu Hause

Der FV Diefflen hat bereits am Dienstag mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über den FV Schwalbach die Testspielserie aufgenommen. Am Freitagabend geht es nun ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz Babelsberg (Friedhofsweg, Dillingen) um 19 Uhr gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen.

Während andere RPS-Oberligisten noch im Winterschlaf sind oder nach bespielbaren Plätzen Ausschau halten, hat der FV Diefflen bereits einen Test absolviert. Das Team von Trainer Thomas Hofer bezwang am Dienstagabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Babelsberg den Saarlandligisten FV Schwalbach mit 2:0 (1:0). Chris-Peter Haase in der ersten und Fabian Poß im zweiten Durchgang waren die Torschützen. Bereits am Freitagabend (19 Uhr) geht es weiter mit dem nächsten Test, ebenfalls auf dem Babelsberg. Auch die DJK Ballweiler-Wecklingen kommt aus der Saarlandliga. "Wir haben heute morgen den Platz inspiziert, es kann gespielt werden. Das ist wichtig, weil wir dann in einer Woche mit dem Hallenmasters beschäftigt sind. Es fehlen aber viele Spieler, sodass wir nur zwölf Leute aus dem Oberliga-Kader dabei haben. Vier sind im Urlaub, die werden unter der Woche zurückerwartet. Von den längerfristig Verletzten war Marvin Hessedenz auch in der Halle aktiv, er wird uns beim Masters wohl fehlen. Fabio Götzinger, Michael Fritsch, Berdan Güclü und Jannik Luca Messner fallen gegen Ballweiler ebenfalls aus und stehen auch beim Hallenmasters nicht zur Verfügung", blickt Hofer auf den übernächsten Sonntag voraus.