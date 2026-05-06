Diefflen kassiert Niederlage vor Verbandsgericht Oberliga: 3:2-Sieg in Idar-Oberstein wird in 0:2 umgewandelt von Georg Müller · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

In Diefflen ist die Situation nach dem Richterspruch zum Haareraufen – Foto: Oliver Altmaier

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Nach einer Entscheidung des Verbandsgerichts Südwest wird das Spiel des FV Diefflen in der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar vom 15. April beim SC Idar-Oberstein mit 2:0 für die Gastgeber gewertet. Damit kassierte diese Instanz die Entscheidung der Spruchkammer und nahm damit auch entscheidenden Einfluss auf den Abstiegskampf. Diskussionswürdig ist diese Entscheidung nicht, weil Diefflen die drei Punkte aberkannt wurden, sondern, weil die drei Punkte an Idar-Oberstein gehen. In einem ähnlichen Fall (damals viertes Wechselfenster, obwohl nur drei plus Halbzeitpause erlaubt sind) hatte das Verbandsgericht Anfang der Saison Cosmos Koblenz drei Punkte abgezogen, diese aber nicht Rot-Weiß Koblenz gutgeschrieben. Die Begründung hierfür war: Diese Regelung ist eine reine Ordnungsvorschrift und hat keinen Einfluss auf die Spielberechtigung des jeweiligen Spielers.

Genau das war aber beim sechsten Wechsel der Dieffler nicht der Fall. Dieser zusätzliche Spieler hatte keine Spielberechtigung mehr, unabhängig davon, wann er eingewechselt wurde. Dass dieser Unterschied nicht jedem Fußballfan direkt einleuchted, ist klar. Und wenn das dann direkte Auswirkung auf den Abstiegskampf hat, ist es umso problematischer.