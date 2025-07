Diefflen im Finale von Quierschied

Der FV Diefflen steht als Erster im Endspiel um den Jost + Pilger-Cups der SpVgg. Quierschied. Der RPS-Oberligist bezwang den in der Schröder-Saarlandliga spielenden Veranstalter mit 2:0 (0"0). Maximilian Kolodziej brachte die Dillinger auf dem Kunstrasenplatz an der Holzer Str. nach genau einer Stunde in Führung, Florian Kern baute den Vorspung mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 81. Minute aus. Somit steht der RPS-Oberligist am Samstag um 17.30 Uhr im Endspiel. Der Gegner wird am Dienstag um 19 Uhr ermittelt, wenn sich RPS-Oberligist SV Auersmacher und Schröder-Saarlandligist TuS Herrenaohr im zweiten Halbfinale gegenüberstehen