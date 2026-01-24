Diefflen gewinnt ersten Test

Der RPS-Oberligist FV Diefflen ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Am Samstagmittag gab es gegen die Zweite der SV Elversberg, die die Schröder-Saarlandliga klar anführt, einen 3:1 (2:0)-Sieg auf dem heimischen Kunstrasen auf dem Babelsberg. Schon vor der Pause trafen der zuletzt verletzten Ukyo Kagawa (18.) und Fatih Günes (19.) innerhalb von 60 Sekunden zur 2:0-Pausenführung. Steven Gross legte in der 77. Minute das 3:0 nach, ehe die Zweitliga-Reserve noch zu ihrem einzigen Treffer kam. Am kommenden Samstag, also am Vortag des Hallenmasters, für das Diefflen qualifiziert ist, trifft das Team von Trainer Thomas Hofer ebenfalls auf dem Kunstrasen "Babelsberg" (Friedhofsweg), auf die U19 des 1. FC Kaiserslautern, die in der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams spielt.