Diefflen gewinnt das Derby spät

Fabio Götzinger (Diefflen) erzielte in der 93. Minute in Eppelborn den Siegtreffer für sein Team – Foto: Sport News Südwest

Der FV Eppelborn zeigt sich in den ersten Spielen des neuen Jahres trotz des weiterhin letzten Tabellenplatzes deutlich verbessert. Schon in Idar-Oberstein setzte sich das Team von Trainer Jan Berger trotz zeitweise doppelter Unterzahl mit 4:2 (1:0) durch. Im Derby gegen den FV Diefflen musste man nun früh einem Rückstand hinterherlaufen, Fabian Poß brachte die Gäste vom Babelsberg nach 28 Minuten in Führung. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Jonas Sträßer nach Vorarbeit von Jonas Pfeiffer der Ausgleich. Pfeiffer war es dann aber auch, der in der 59. Minute den Platz nach einer gelb-roten Karte verlassen musste. Wieder war das Berger-Team lange in Unterzahl, im Gegensatz zum Spiel in Idar ging es diesmal aber nicht gut aus für den Gastgeber. Mit etwas Glück hätte das Berger-Team sogar in Führung gehen können, musste dann aber in der dritten Nachspielminute den entscheidenden Rückschag hinnehmen, Fabio Götzinger traf zum 2:1-Sieg für die Dillinger in der dritten Nachspielminute..

FVD-Trainer Thomas Hofer sagte nach dem Spiel: "Es war trotz unserer Überzahl immer gefährlich, sie haben super gekontert. Wir haben 45 Minuten an diesem zweiten Tor gearbeitet. Deshalb glaube ich, dass wir es verdient haben. Ich hätte auch einen Punkt genommen, aber wir wollten hier auf keinen Fall verlieren. Die Jungs haben alles gegeben, sie hätten auch in Unterzahl in Führung gehen können. Es war kein schönes Spiel, aber auch wir sind im Abstiegskampf und brauchen Punkte. Wir mussten dann ja auch unsere Routiniers Chris Haase und Fabian Poß rausnehmen, die Jungs haben dann auch gezeigt, dass es trotzdem geht, wir haben einen breiten Kader".