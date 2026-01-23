Diefflen beginnt Testspielserie vor dem Masters

Trotz der Teilnahme am Finalturnier des Saarländischen Hallenmastes am Sonntag, 01. Februar in der Saarlandhalle startet RPS-Oberligist FV Diefflen an diesem Samstag, 24. Januar mit seiner Testspielserie. Erster Gegner des Jahres ist Saarlandliga-Spitzenreiter SV Elversberg II, die Begegnung wird um 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Babelsberg am Friedhofsweg angepfiffen. FVD-Trainer Thomad Hofer sagt zum Start ins neue Jahr: "Wir haben gleich einen starken Gegner mit Oberliganiveau, da sehe ich keinen Geund, jemanden zu schobnen, da werden alle gebraucht, wir wollen ja auch die Testspiele gewinnen. Das Hallenmasters ist ein Bonus, den wir uns verdient haben, da wollen wir dann auch gut abschneiden, aber auch in der kommenden Woche hat die Vorbereitubg auf die Oberliga Vorrang. Wir sind diesmal beim Masters ja nicht in der Favoritenrolle. Für Samstag kommen Marvin Hessedenz und Fabio Götzinger in den Kader zurück, auch Ukyo Kagami ist wieder dabei".