Diefflen auch als Zweiter beim Masters FV Diefflen: Final-Niederlage gegen möglichen Masters-Gegner Bildstock

RPS-Oberligist FV Diefflen hat sich trotz der Finalniederlage gegen Hellas Bildstock für das Endturnier um den saarländischen Hallenmasters-Titel qualifiziert. Im Endspiel des LBS-Cups des FC Wadrill unterlag das Team von Trainer Thomas Hofer dem SV Hellas Bildstock, der am 5. Februar ebenfalls in der Saarlandhalle zu Gast ist, mit 2:3. Nach drei teils deutlichen Siegen in der Vorrunde über die SG Lockweiler-Morscholz-Steinbach-Krettnach, den FC Brücken und die SG Niederkell-Waldweiler war Diefflen auch in der Zwischenrunde in den spielen gegen den 1. FC Saarbrücken II (3:2) und den TuS Hoppstädten (9:0) nicht zu schlagen. Im Viertelfinale gab es einen 6:1-Sieg über das Veranstalterteam SG Wadrill/Sitzerath, ehe es im Halbfinale beim 3:1 gegen den Saarlandligisten VfL Primstal etwas enger wurde. FVD-Trainer Thomas Hofer nahm die Glückwünsche für den zweiten Platz etwas zähneknirschend an. "Es gibt Gründe warum wir das Finale verloren haben, deshalb hätten wir es auch nicht verdient gehabt zu gewinnen. Es geht so schnell, man vergibt Möglichkeiten und im Gegenzug machen sie den Treffer, da muss man Bildstock auch den Sieg gönnen. Wir hatten in der regulären Spielzeit einen Platzverweis, aber es sind genug gute Spieler da, die das in der Verlängerung hätten kompensieren können. Wir haben ja noch ein Turnier des SSV Pachten in Dillingen", blickte Hofer voraus, kurz bevor der Hallensprecher die Masters-Qualifikation seines Teams verkündete.