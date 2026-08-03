Diedorf setzt ein Ausrufezeichen - Die Kreisliga startet mit Vollgas Die Kreisliga Augsburg startete mit spannenden Duellen und einem torreichen Auftakt in die neue Saison. von Raphael Ehrwen · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Gold Blau Augsburg und Pfersee begrüßen die Fans – Foto: Metin Sen

Die Kreisliga Augsburg ist mit spannenden Duellen, späten Entscheidungen und deutlichen Erfolgen in die neue Saison gestartet. Während der TSV Diedorf mit einem Torfestival überzeugte, sorgten auch die knappen Begegnungen für jede Menge Spannung am ersten Spieltag.

Der TSV Neusäß startete mit einem späten Auswärtssieg in die neue Kreisliga-Saison. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Begegnung aus, ehe Dino Rekanovic in der Schlussphase nach Vorlage von Elvis Hajdarevic den entscheidenden Treffer erzielte. Zuvor musste Ottmarshausen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Harun Nurten in Unterzahl weiterspielen. 150 Zuschauer sahen die umkämpfte Partie.

Die DJK Lechhausen feierte einen gelungenen Saisonauftakt und sicherte sich gegen Türkspor Augsburg die ersten drei Punkte. Mecnur Aysel brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Volley in Führung, ehe Dominik Hartner nach der Pause für die Entscheidung sorgte. Schiedsrichter Stefan Asam leitete die Partie souverän vor 80 Zuschauern.

Der FC Öz Akdeniz Augsburg erwischte einen perfekten Start und setzte sich deutlich beim TSV Leitershofen durch. Olcay Tonar und ein Doppelpack von Sulayman Faal sorgten früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Max Wieland per Elfmeter für die Gastgeber, doch Giteh Landing stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß den Endstand her.

Die SpVgg Lagerlechfeld nahm drei Punkte aus Langerringen mit. Angelo Cena und Andrei Iacob brachten die Gäste nach der Pause mit zwei Treffern in Führung. Langerringen kämpfte sich durch Roberto Scappaci noch einmal heran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. 250 Zuschauer verfolgten die Begegnung.

Im Derby zwischen dem TSV Bobingen und SV Türkgücü Königsbrunn fielen keine Tore. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen, doch die Abwehrreihen ließen nur wenige klare Möglichkeiten zu. Am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung im Siegmund Sportpark.

Der SV Gold-Blau Augsburg feierte einen erfolgreichen Start und besiegte den TSV Pfersee mit 2:0. Vitalii Dolyna brachte die Gastgeber per Elfmeter in Führung und sorgte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Trotz guter Möglichkeiten blieb Pfersee ohne eigenen Torerfolg. 180 Zuschauer sahen die Partie, die von Schiedsrichter Jakub Lyczkowski geleitet wurde.

Der TSV Diedorf setzte zum Saisonauftakt ein klares Ausrufezeichen. Lucas Viere eröffnete früh den Torreigen, Tobias Endress und Florian Thalmeir sorgten mit drei weiteren Treffern für eine komfortable Führung. Wolfgang Kraus gelang für Welden nur noch der Ehrentreffer.

Der Kissinger SC startete mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit. Alexander Ostenrieder brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Roman Große nach dem Seitenwechsel den zweiten Treffer nachlegte. Göggingen musste nach einer Roten Karte gegen Robin Hartl lange Zeit in Unterzahl agieren.