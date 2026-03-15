Dieburger Derby endet torlos In der Gruppenliga werden die Abstiegsängste beim FC Alsbach größer +++ Münster hadert nach Niederlage in Fürth von Michael Sobota · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Torwart Marlon Allmann (Groß-Bieberau) hielt seinen Kasten im Derby gegen den TSV Altheim (Hendrik Makolli) sauber. Da aber auch auf der Gegenseite kein Tor fiel, blieb es beim 0:0. Foto: Guido Schiek

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. In der Gruppenliga Darmstadt bleibt der FC Alsbach nach der 1:2-Heimniederlage gegen die FSG Riedrode weiter in höchster Abstiegsnot. Eine unnötige 0:1-Niederlage beim abstiegsbedrohten SV Fürth fuhr der SV Münster ein. Dagegen konnte Viktoria Griesheim mit dem 3:1-Heimerfolg über die SG Wald-Michelbach den ersten Pflichtspielsieg nach der Winterpause verbuchen. Der TSV Altheim und der SV Groß-Bieberau trennten sich 0:0.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach FSG Riedrode FSG Riedrode 1 2 FC Alsbach – FSG Riedrode 1:2 (1:0). Riedrode begann druckvoll, während Alsbach tief in der eigenen Hälfte stand und nur für wenig Entlastung der eigenen Abwehr sorgen konnte. Glück hatten die Gastgeber, dass der Kopfball von Telch auf der Linie geklärt wurde und Kilian wenig später nur die Latte traf. Erst nach einer halben Stunde konnte sich der FCA etwas befreien und die Partie ausgeglichen gestalten. Dennoch kam das 1:0, das Schwalm (44.) mit einem Distanzschuss ins Toreck erzielte, zu diesem Zeitpunkt überraschend. Auch nach der Pause hielt der Druck der Bergsträßer an. Konnte Karrer (51.) noch auf der Linie klären, war Alsbachs Abwehr bei Alicans Ausgleich (54.) machtlos. Die FSG suchte in der Folge nach der Entscheidung. Das 2:1, für das Siegler (70.) sorgte, war daher folgerichtig. Pech hatte Siegler wenig später, als er nur den Pfosten traf. Alsbach bemühte sich zwar um eine Schlussoffensive, doch brachte das gegen die starken Gäste nichts mehr Zählbares ein. Nach der dritten Niederlage in Folge verharrt Alsbach weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

SV Fürth – SV Münster 1:0 (0:0). Gegen die biederen Gastgeber legte Münster forsch los und erspielte sich einige gute Tormöglichkeiten. Anes Hamed scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position nur knapp. So war das torlose Remis für Fürth zur Pause schmeichelhaft. Auch nach dem Seitenwechsel beherrschte der SVM das Geschehen auf dem Platz. Für die Entscheidung hätte Münsters Aouana sorgen können, der aber freistehend aus zehn Metern Entfernung über das Tor zielte. Das dicke Ende für Münster kam kurz vor dem Abpfiff, als nach einem Eckball Fürths Babic (89.) aus kurzer Distanz den Ball über die Linie beförderte. „Das ist in dieser Saison wie eine Seuche. Wir hatten das Spiel klar in der Hand, stehen aber wieder mit leeren Händen da“, haderte Münsters Trainer Naser Selmanaj. Sein Plan, sich von der Nähe zur Abstiegszone möglichst schnell abzusetzen, ist bislang nicht aufgegangen.

Viktoria Griesheim – SG Wald-Michelbach 3:1 (1:0). Beide Mannschaften lieferten sich zunächst einen offenen Schlagabtausch und hatten Möglichkeiten zum Erfolg. Bei der Viktoria hing das mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Abwehrchef Pascal Bender zusammen. Dennoch konnten die Gastgeber mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gehen, weil Wald-Michelbachs Sattler (28.) ins eigene Tor traf. Nach dem Wiederanpfiff suchte die Viktoria die vorzeitige Entscheidung, geriet aber durch den Ausgleich von Naas (49.) zunächst ins Hintertreffen. Nachdem sich die Gastgeber von dem Schock erholt hatten, dauerte es eine Weile, ehe Gecili (70.) eine Lücke in der Gästeabwehr zur erneuten Führung nutzen konnte. Wald-Michelbach erholte sich von dem erneuten Rückstand nicht mehr. Vielmehr kassierte man gar noch das 1:3, für das Volk (82.) verantwortlich war. In der Folge hatte Griesheim noch die Möglichkeit, das Ergebnis hochzuschrauben, ließ aber gute Möglichkeiten aus. „Das war ein enorm wichtiger Sieg für uns. Bei einer weiteren Niederlage wären wir gefährlich nahe in den Dunstkreis der Abstiegszone geraten“, meinte Viktorias erleichterter sportlicher Leiter Christian Fischer.